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В Ереване продолжаются протесты
Источник материала: ОНТ
Протесты накануне прошли в столице Армении Ереване. Масштабные демонстрации продолжаются несколько месяцев. Требования неизменны – отставка премьера Никола Пашиняна.
Несмотря на снегопад, на площадь Свободы пришли, по данным организаторов, от 15 до 18 тысяч человек. Митингующие перекрывали улицы. Не обошлось без провокаций: на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Московяна между протестующими и прохожими произошла стычка. Оппозиция в Армении объявила о готовности протестовать в режиме нон-стоп.
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
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Протесты накануне прошли в столице Армении Ереване. Масштабные демонстрации продолжаются несколько месяцев. Требования неизменны – отставка премьера Никола...
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