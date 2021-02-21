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В Ереване продолжаются протесты

21.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Ереване продолжаются протесты

Протесты накануне прошли в столице Армении Ереване. Масштабные демонстрации продолжаются несколько месяцев. Требования неизменны – отставка премьера Никола Пашиняна.

Несмотря на снегопад, на площадь Свободы пришли, по данным организаторов, от 15 до 18 тысяч человек. Митингующие перекрывали улицы. Не обошлось без провокаций: на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Московяна между протестующими и прохожими произошла стычка. Оппозиция в Армении объявила о готовности протестовать в режиме нон-стоп.

Фото: Sputnik / Асатур Есаянц

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Протесты накануне прошли в столице Армении Ереване. Масштабные демонстрации продолжаются несколько месяцев. Требования неизменны – отставка премьера Никола...
 
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