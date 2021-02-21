ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поезда Минск-Москва снова останавливаются в Витебске и Орше

21.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Поезда Минск-Москва снова останавливаются в Витебске и ОршеВитебске и Орше" class="one-news__figure-img">

В путь можно отправиться не только по родной стране. Продолжается поэтапное возобновление пассажирского сообщения между Россией и Беларусью. 

Теперь поезд Минск-Москва снова заберёт и высадит пассажиров в Витебске и Орше. Воспользоваться железной дорогой могут только граждане Беларуси и России, при этом они должны соблюдать санитарные требования.

Расширение авиа и ж/д сообщения двух стран обсудили и руководители транспортных ведомств. Речь об увеличении количества рейсов поезда Минск-Москва и возобновлении движения от белорусской столицы до Санкт-Петербурга и Адлера. Страны также обсуждают возможность в ближайшее время вернуться на докарантинный уровень авиаперевозок.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В путь можно отправиться не только по родной стране. Продолжается поэтапное возобновление пассажирского сообщения между Россией и Беларусью.  Теперь поезд...
 
Новости дня
Новости разные
 
"ЯсноПонятно". Что такое любовь?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by