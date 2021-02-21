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Поезда Минск-Москва снова останавливаются в Витебске и Орше
Источник материала: ОНТВитебске и Орше" class="one-news__figure-img">
В путь можно отправиться не только по родной стране. Продолжается поэтапное возобновление пассажирского сообщения между Россией и Беларусью.
Теперь поезд Минск-Москва снова заберёт и высадит пассажиров в Витебске и Орше. Воспользоваться железной дорогой могут только граждане Беларуси и России, при этом они должны соблюдать санитарные требования.
Расширение авиа и ж/д сообщения двух стран обсудили и руководители транспортных ведомств. Речь об увеличении количества рейсов поезда Минск-Москва и возобновлении движения от белорусской столицы до Санкт-Петербурга и Адлера. Страны также обсуждают возможность в ближайшее время вернуться на докарантинный уровень авиаперевозок.
Фото: БЕЛТА
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В путь можно отправиться не только по родной стране. Продолжается поэтапное возобновление пассажирского сообщения между Россией и Беларусью. Теперь поезд...
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