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Мьянма: резиновые пули против протестующих и новые жертвы беспорядков
Источник материала: ОНТ
Улицы Мьянмы вновь охвачены беспорядками. В стране продолжаются протесты против военных, которые захватили власть в начале февраля.
Накануне полиция и военные применили боевые и резиновые пули во втором по величине городе Мьянмы, Мандалае. Не обошлось без жертв – по меньшей мере два человека погибли и шесть ранены. А в пятницу в больнице скончалась 20-летняя женщина, которая была ранена в голову при разгоне протеста 9 февраля.
Активное участие в субботних манифестациях принимали докеры речного порта города Мандалай. Они присоединились к общенациональной забастовке и акции гражданского неповиновения.
Фото: REUTERS / Stringer
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Улицы Мьянмы вновь охвачены беспорядками. В стране продолжаются протесты против военных, которые захватили власть в начале февраля. Накануне полиция и военные...
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