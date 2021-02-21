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Мьянма: резиновые пули против протестующих и новые жертвы беспорядков

21.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мьянма: резиновые пули против протестующих и новые жертвы беспорядков

Улицы Мьянмы вновь охвачены беспорядками. В стране продолжаются протесты против военных, которые захватили власть в начале февраля. 

Накануне полиция и военные применили боевые и резиновые пули во втором по величине городе Мьянмы, Мандалае. Не обошлось без жертв – по меньшей мере два человека погибли и шесть ранены. А в пятницу в больнице скончалась 20-летняя женщина, которая была ранена в голову при разгоне протеста 9 февраля.

Активное участие в субботних манифестациях принимали докеры речного порта города Мандалай. Они присоединились к общенациональной забастовке и акции гражданского неповиновения.

Фото: REUTERS / Stringer

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Улицы Мьянмы вновь охвачены беспорядками. В стране продолжаются протесты против военных, которые захватили власть в начале февраля.  Накануне полиция и военные...
 
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