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Участники автопробега «За единую Беларусь!» посетили «Линию Сталина»
Источник материала: ОНТ
Дню защитников Отечества посвятили большой праздник на «Линии Сталина». Там реконструировали Рогачёвскую битву, благодаря которой в Великую Отечественную начали освобождать Гомельскую область.
Для участников автопробега «За единую Беларусь» историко-культурный комплекс стал накануне основным пунктом назначения. От «Лебяжего» колонна с государственными флагами проехала, чтобы показать дух единства и уважение к нашей истории.
Военные реконструкции на «Линии Сталина» ежегодно собирают тысячи посетителей. Зрители и сами могут стать участниками: кому-то удалось пострелять из боевого ружья и сдать нормативы физической подготовки. Лучшие получили награды.
Фото: БЕЛТА
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Дню защитников Отечества посвятили большой праздник на «Линии Сталина». Там реконструировали Рогачёвскую битву, благодаря которой в Великую Отечественную начали...
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