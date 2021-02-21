Участники автопробега «За единую Беларусь!» посетили «Линию Сталина»

Источник материала: ОНТ

Дню защитников Отечества посвятили большой праздник на «Линии Сталина». Там реконструировали Рогачёвскую битву, благодаря которой в Великую Отечественную начали освобождать Гомельскую область.

Для участников автопробега «За единую Беларусь» историко-культурный комплекс стал накануне основным пунктом назначения. От «Лебяжего» колонна с государственными флагами проехала, чтобы показать дух единства и уважение к нашей истории.

Военные реконструкции на «Линии Сталина» ежегодно собирают тысячи посетителей. Зрители и сами могут стать участниками: кому-то удалось пострелять из боевого ружья и сдать нормативы физической подготовки. Лучшие получили награды.

Фото: БЕЛТА

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