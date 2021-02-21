ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На парковке возле бывшего здания церкви «Новая жизнь» прошло воскресное богослужение

21.02.2021 13:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В воскресенье, 21 февраля, верующие протестантской церкви «Новая жизнь» собрались на богослужение у здания своей общины в столичном микрорайоне Сухарево.

 

На парковке возле бывшего здания церкви «Новая жизнь» прошло воскресное богослужение
Верующие церкви "Новая жизнь" собрались на богослужение. Фото: Еврорадио.

 

Как сообщали Навіны, 17 февраля судебные приставы и представители ЖРЭО Московского района столицы с помощью милиции выселили общину христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь» из здания дома молитвы на улице Ковалева в Минске.

Пастор Вячеслав Гончаренко призвал ведомую им общину не отчаиваться из-за потери дома молитвы и «помнить, что любящим Бога все содействует ко благу». «Мы благодарны Богу за то, что столько лет жили в таком классном здании, особенно в последнее время. Мы так его красиво сделали, так приятно было туда приходить, такая приятная была атмосфера, мы всегда наслаждались Божьим присутствием, словом и всем, что Господь нам давал все эти годы. Теперь нужно принять как новую реальность, что мы в другом статусе — у нас теперь нет здания», — сказал Гончаренко.

Он призвал паству собраться в полдень 21 февраля на воскресный молебен на парковке возле здания церкви.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 21 февраля, верующие протестантской церкви «Новая жизнь» собрались на богослужение у здания своей общины в столичном микрорайоне Сухарево.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Верующие массово собрались на молебен возле церкви «Новая Жизнь» в Сухарево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by