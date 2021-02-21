Источник материала: Хартия'97

Верующие массово собрались на молебен возле церкви «Новая Жизнь» в Сухарево 21.02.2021, 13:06

На призыв пастора откликнулись сотни человек.

В минском Сухарево множество людей собралось на службу под открытым небом у церкви «Новая Жизнь», здание которой государство отобрало у прихожан.

На призыв пастора Вячеслава Гончаренко прийти на воскресную молитву откликнулись несколько сотен человек, сообщает «Белсат» .

«Выгнать верующего из святыни — это то же самое, что выгнать человека из квартиры. Это то же самое, что душу выселить из тела. Нет никакой разницы. Мы все почувствовали, будто бы вырвали нашу душу. Словно какая-то пустота образовалась от той несправедливости, с которой мы столкнулись», - подчеркнул пастор.





Накануне воскресной молитвы ситуация вокруг протестантской церкви приобрела большой резонанс. Люди призвали выходить в воскресенье на молитву, а также поддерживать верующих «Новой Жизни» информационно, напоминает «Радыё Свабода» .

17 февраля судебные исполнители ворвались в церковь в сопровождении милиционеров во время молитвы. В церкви на тот момент находились около 50 верующих. Они описали имущество, а верующих выгнали, угрожая им арестом.

Верующие «Новой жизни» после выборов записали видеообращение, в котором высказались против убийств, насилия и пыток, ложных свидетельств в судах, манипуляций.

































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