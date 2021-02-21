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Билл Гейтс нанес удар по китайскому интернет-гиганту Alibaba

21.02.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Билл Гейтс нанес удар по китайскому интернет-гиганту Alibaba

  • 21.02.2021, 13:03
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Билл Гейтс нанес удар по китайскому интернет-гиганту Alibaba

Фонд миллиардера пересмотрел состав своего портфеля и распродал бумаги некоторых эмитентов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс нанес очередной удар по китайскому интернет-гиганту Alibaba. Его семейный фонд продал все принадлежавшие ему акции компании.

Об этом говорится в сообщении, которое он подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет unian.net.

Фонд Билла и Мелинды (жена миллиардера) Гейтс пересмотрел состав своего портфеля и распродал бумаги некоторых эмитентов. Помимо Alibaba фонд продал все акции агрегатора такси Uber и половину бумаг Apple.

За пакет Alibaba фонд получил 128,5 миллиона долларов. Таким образом, за время владения бумагами китайской компании Bill & Melinda Gates Foundation заработал 21,1 миллиона долларов.

Также доли были снижены в интернет-гиганте Amazon, телекоммуникационной компании Liberty Latin America, инвесткомпании Berkshire Hathaway и строительно-логистическом холдинге China Metro-Rural Holdings.

В то же время Bill & Melinda Gates Foundation на 40 процентов нарастил долю в американской медико-биологической компании Schrodinger.

История конфликта

Проблемы Джека Ма с китайскими властями обострились после того, как в октябре 2020 года он публично раскритиковал финансовые регуляторы и банки Китая, обвинив их в «ломбардном мышлении».

После этого банк Китая отменил обещавшее быть рекордным IPO финтех-стартапа Ма Ant Group. Джек Ма был готов отдать властям часть Ant Group, но это не помогло предотвратить отмену IPO.

Что такое Alibaba

Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Основателем компании является Джек Ма. Компании принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com. Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы.

20 апреля 2020 года Alibaba Group заявила о том, что инвестирует $28 миллиардов в облачную инфраструктуру. Компания заявила, что потратит средства на развитие операционных систем и на развитие инфраструктуры своих центров обработки данных.

16 августа 2020 года стало известно о том, что США намерены запретить ряду китайских компаний работать на территории страны. В том числе запрет мог коснуться самой крупной интернет-компании Китая Alibaba.

По данным исследовательской компании Canalys, в 4 квартале 2019 года подразделение Alibaba Cloud Intelligence контролировало 46,4% облачного рынка Китая, тогда как Tencent и Baidu Cloud Cloud имели 18% и 8,8% рынка соответственно.

20 января 2021 года основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма впервые почти за три месяца показался на публике.

28 января 2021 года стало известно о том, что основатель Alibaba готовит масштабную реорганизацию одного из своих стартапов.

2 февраля 2021 года китайская государственная газета Shanghai Securities News исключила основателя Alibaba Джека Ма из списка главных бизнесменов страны.

3 февраля 2021 года Джек Ма согласовал с китайскими регуляторами план реорганизации Ant Group, который превратит финтех-гиганта в финансовую холдинговую компанию.

5 февраля 2021 года власти Китая выдвинули новые условия для выхода на биржу финансово-технологической компании Ant Group («дочка» Alibaba) Джека Ма.

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