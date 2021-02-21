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Создан пластырь, способный следить за давлением, пульсом и глюкозой в крови

21.02.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Создан пластырь, способный следить за давлением, пульсом и глюкозой в крови

  • 21.02.2021, 12:39
Создан пластырь, способный следить за давлением, пульсом и глюкозой в крови

Его придумали в Университете Сан-Диего.

Команда инженеров из Университета Сан-Диего придумала футуристический пластырь для кожи, который может не только отслеживать артериальное давление и частоту сердечных сокращений, но и даже уровни глюкозы, алкоголя и кофеина, пишет cursorinfo.co.il.

Команда утверждает, что это первый универсальный пластырь, который отслеживает сердечно-сосудистые сигналы, а также несколько биохимических уровней в крови.

Соавтор сопроводительной статьи Лу Инь заявил, что этот тип носимых устройств был бы очень полезен для людей с сопутствующими заболеваниями, чтобы они могли регулярно следить за своим здоровьем.

Кроме того, это послужит отличным инструментом для удаленного мониторинга пациентов, особенно во время пандемии COVID-19, когда люди сводят к минимуму личные посещения клиники.

Например, пластырь для наблюдения за состоянием здоровья может позволить диабетикам постоянно контролировать уровень глюкозы в крови или обнаруживать сепсис.

Еще одно большое преимущество технологии заключается в том, что она не требует от медицинского работника вставлять катетер в одну из артерий пациента, что в настоящее время необходимо для постоянного контроля артериального давления и других показателей жизнедеятельности.

Небольшие ультразвуковые преобразователи, встроенные в пластырь, способны определять кровяное давление, отражая ультразвуковые волны от артерии. Химические датчики работают, высвобождая вещество под названием пилокарпин в кожу, заставляя ее потеть. Затем датчики проверяют пот на наличие нескольких химических веществ.

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