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Российские войска понесли потери в районе оккупированной Горловки

21.02.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Российские войска понесли потери в районе оккупированной Горловки

  • 21.02.2021, 12:31
Российские войска понесли потери в районе оккупированной Горловки
Иллюстрационное фото

Они понесли потери в результате минометного огня со стороны украинских военных.

Как сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на ресурсы прокремлевских боевиков, российские войска понесли потери в районе оккупированной Горловки.

Количество убитых и раненных на данное время не известно.

Бывший главарь «ДНР» Игорь Гиркин сообщил, что в районе шахты Гагарина один боевик был ликвидирован, еще трое получили ранения.





В то же время в сепаратистских сообществах в соцсетях заявляют, что количество убитых может составлять 5−7 человек.


Оккупанты утверждают, что понесли потери в результате минометного огня со стороны украинских военных.

В штабе Операции Объединенных сил заявление оккупантов пока не комментировали.

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Они понесли потери в результате минометного огня со стороны украинских военных.
 
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