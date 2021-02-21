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Ученые впервые осуществили стабильный полет предмета с помощью света

21.02.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инженерам из Пенсильванского университета удалось успешно поднять в воздух и управлять с помощью света двумя небольшими майларовыми пластинами.


Фото: ЕРА

Такая технология позволит перемещать грузы до 10 миллиграмм на расстояния до 80 км, сообщает tech.liga.net со ссылкой на Futurism.

 В ходе серии экспериментов ученые разместили сверхтонкие и легкие майларовые пластины над специальным покрытием, составленными из множества светодиодов. Энергия от этих светодиодов нагревала нижнюю часть майлара, двигала частицы воздуха под пластиком и отталкивала пластины от стола.

При активации лампочек пластины поднимались вверх, а при передвижении светового луча — передвигались над столом. Высота полета определялась мощностью светодиодов.

После успешных испытаний ученые составили компьютерную модель для более эффективных сценариев применения технологии. Согласно подсчетам, левитирующая пластина аналогичных размеров может перемещаться в 80 километрах над землей и нести груз весом до 10 миллиграмм.
 
 
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Инженерам из Пенсильванского университета удалось успешно поднять в воздух и управлять с помощью света двумя небольшими майларовыми пластинами.
 
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