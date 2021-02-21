Ученые впервые осуществили стабильный полет предмета с помощью света





Фото: ЕРА





tech.liga.net со ссылкой на Futurism. Такая технология позволит перемещать грузы до 10 миллиграмм на расстояния до 80 км, сообщаетсо ссылкой на Futurism.





В ходе серии экспериментов ученые разместили сверхтонкие и легкие майларовые пластины над специальным покрытием, составленными из множества светодиодов. Энергия от этих светодиодов нагревала нижнюю часть майлара, двигала частицы воздуха под пластиком и отталкивала пластины от стола.





При активации лампочек пластины поднимались вверх, а при передвижении светового луча — передвигались над столом. Высота полета определялась мощностью светодиодов.





После успешных испытаний ученые составили компьютерную модель для более эффективных сценариев применения технологии. Согласно подсчетам, левитирующая пластина аналогичных размеров может перемещаться в 80 километрах над землей и нести груз весом до 10 миллиграмм.