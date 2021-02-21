“Труба Медведчука”. Откуда она, и что теперь будет









Эти слова новоизбранный президент Владимир Зеленский произнес в августе 2019 года. К тому моменту партия Оппозиционная платформа-За жизнь (ОПЗЖ) стала второй по количеству депутатов Верховной Рады. А правая рука Виктора Медведчука Тарас Козак сконцентрировал три телеканала: 112 Украина, NewsOne и ZIK.





“Очень громкой истории” пришлось ждать полтора года. В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против Козака за поставки угля в Украину из ОРДЛО и запретил вещание его телеканалов в стране.





19 февраля появилось продолжение. СНБО утвердил санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их бизнеса. “Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении Медведчука”, – сказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.





Еще одно важное решение: СНБО также решил принять меры для возвращения украинской части дизельного нефтепродуктопровода, который идет из России в Украину и Европу. Сейчас он находится в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины, уточнил Данилов.





Речь о компании ПрикарпатЗападтранс. И здесь также угадываются риски для окружения Виктора Медведчука.





Как Украина потеряла трубопровод, что он из себя представляет и причем тут Медведчук, сообщает LIGA.net.





Конфликты из-за трубы





Конфликт за трубопровод уходит во времена Советского Союза. Магистраль проложили в середине прошлого века и в 1988 году передали в собственность РСФСР. Когда Союз распался, нефтепровод перешел к оператору нефтетранспортной системы России – госкомпании Транснефть.





Свои права на дизельную “трубу” Украина предъявила в 1995 году. Тогда правительства двух стран подписали соглашение о необходимости определить правовой статус трубы. Однако диалог затянулся и в 2005 году перешел в суды, где дело окончательно “зависло” на многие годы.





Статус-кво в апреле 2015 года неожиданно изменил Хозсуд Ровненской области. Он открыл дело “на основании вновь открывшихся обстоятельств” и решил, что право собственности на трубу есть у “дочки” Транснефти – компании ПрикарпатЗападтранс.





Год спустя Транснефть продала ПрикарпатЗападтранс. Новым владельцем стала малоизвестная швейцарская фирма International Trading Partners AG гражданина Германии Анатолия Шефера. Уже в апреле 2019 года Шефер привлек партнера, продав 51% акций компании белорусскому олигарху Николаю Воробьеву, близкому к президенту Беларуси Александру Лукашенко.





Как утверждают в НАБУ, в 2015 году суд признал право собственности ПрикарпатЗападтранс на нефтепродуктопровод на основании “заведомо неправдивого итога” в судебной экспертизе сотрудников ГП “УкрГИАП”. Решение суда стало основой уголовного дела НАБУ, открытого в 2017 году, и подозрения, которое предъявили бывшему замглавы госучреждения в феврале 2021 года.





Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением. И это важно.



Теневой акционер?





За последние пять лет у ПрикарпатЗападтранса дважды менялась структура собственности. Но каждый раз СМИ находили причины связывать ее владельцев с окружением или знакомыми Виктора Медведчука, кума Владимира Путина. Но связь нельзя назвать безусловной.





За несколько лет до продажи нефтепродуктопровода компании, которыми руководит Анатолий Шефер – International Trading Partners и ITC Industry Trading Company SA, – заключили ряд экспортно-импортных операций на миллионы долларов “без ввоза товара в Украину” с фирмами людей из окружения Медведчука.





Например, ITC Industry в течение 2013-2014 годов получила от аграрной компании МБК Агротехника $5,7 млн предоплаты за поставку в Украину зерновых культур. Физической поставки товара в Украину не было. Но деньги ушли на счет швейцарской компании.





МБК Агротехника, согласно реестру юридических лиц, принадлежит пяти инвесторами, среди которых жена Виктора Медведчука Оксана Марченко, бывший многолетний помощник нардепа из ОПЗЖ Нестора Шуфрича Вячеслав Черепань и родной брат Тараса Козака Богдан – бизнес-партнер брата Медвечука Сергея.





Как Медведчук связан с новым владельцем – беларусом Николаем Воробьем? Прямых доказательств также нет. Воробей приобрел долю в нефтепродуктопроводе после двух встреч Медведчука с белорусским президентом Александром Лукашенко. Встречи происходили в январе и апреле 2019 года (вторая – незадолго до второго тура президентских выборов в Украине). А уже в сентябре, через пять месяцев после сделки между Шефером и Воробьевым, Медведчук задекларировал доход в виде гонорара на 2,3 млн грн от Абсолютбанка, принадлежащего Воробьеву.





Медведчук вместе с Оксаной Марченко держат в Абсолютбанке 4,86 млн евро и 24 325 рублей.









Встреча Виктора Медведчука и Александра Лукашенко 4 апреля 2019 года (фото: пресс-служба президента Республики Беларусь)





Кроме Медведчука там же хранит свои деньги и Тарас Козак. Согласно декларации Козака, на его счетах в банке лежат 6,6 млн евро. Еще 1,43 млн евро и 3 фунта стерлингов нардеп хранит в МТ Банке бизнес-партнера Воробьева Алексея Олексина.





По данным ЦПК, именно через белорусские банки нардеп Козак покупал телеканалы 112 Украина и NewsOne. Сделку якобы профинансировала его гражданская жена Наталья Лавренюк, у которой есть общий нефтяной бизнес с Оксаной Марченко в России.





Согласно расследованию Схем и российского издания Проект, Оксана Марченко вместе с супругой Козака, владеют в РФ компанией НЗНП Трейд, добывающей нефть на одном из трех крупнейших в стране нефтегазовых месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Также им принадлежат судоходная компания Роуз Шиппинг, Новошахтинский завод нефтепродуктов и Торговый дом НЗНП.





Эту информацию подтверждает и сам Медведчук. С одной поправкой: бизнесом управляет не супруга, а он лично. “Моя жена не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я”, – говорил он в эфире телеканала NewsOne.





Этот бизнес и стал причиной санкций. Новошахтинский НПЗ обеспечивает нефтепродуктами подконтрольных России боевиков на Донбассе, уточнил секретарь СНБО Алексей Данилов.





В ОПЗЖ заявили, что введение санкций – это “спланированный акт политических репрессий” и “уничтожение демократии”.





Бизнес на миллионы





ПрикарпатЗападтранс активно работала всего два периода: с 2006 по 2007 год и с 2017 по середину 2019 годов, рассказывает директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.





“Труба работала периодически: то останавливалась, то снова начинала работать, – говорит Куюн. – Новый владелец навел порядок, когда на нее зашел в 2016-м: минимизировал врезки, обновил оборудование, нанял охрану”.





Всего через год компания Шефера ITC Industry получила эксклюзивный 10-летний контракт с российской полугосударственной Роснефтью на поставку от 30 до 50 млн тонн дизельного топлива в год.





Непосредственным поставщиком дизеля по “трубе” стала швейцарская группа Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева. Она же в июне 2017 года купила сеть Glusco из 141 АЗС. Тогда участники рынка заявили, что сеть перешла под контроль структур из окружения Медведчука.





Однако сам Моисеев свое партнерство с кумом Путина отрицает. “Нас связывают дружеские отношения, а не деловые”, – заявил он журналистам программы Схемы, поймавших в ноябре 2016 года Моисеева и Медведчука на совместных запрещенных полетах из Москвы в Киев.





Связь с ПрикарпатЗападтранс и бизнесом Нисана Моисеева отрицает и сам Медведчук. 15 февраля на сайте ОПЗЖ вышел пресс-релиз, где партия заявила, что “ни Медведчук, ни члены его семьи не имели и не имеют отношения к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа” в Украине.





ОПЗЖ ссылается на решение Верховного Суда от 1 июля 2020 года относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу Прямой. Этим решением суд обязал телеканал опровергнуть “недостоверную информацию” о связи политика с поставками в Украину дизеля и сжиженного газа из России.





Помимо дизеля Proton Energy стала крупным поставщиком российского автогаза в Украину, продавая топливо на границе компаниям WOG, ОККО, Wexler и Socar.





Но пир продолжался недолго. После смены в 2019 году президентской власти Кабинет министров обложил 3-4% пошлиной поставки дизеля из России по нефтепродуктопроводу и импорт российского автогаза.





Ограничения спровоцировали приостановку на два месяца “трубы”. Как результат, сократились объемы поставок на украинский рынок.





Тогда члены президентской команды не скрывали, что одна из целей введенных пошлин – не только диверсификация поставок, но и сокращение в несколько раз нерыночной маржи “трейдера-импортера” в Украину российского дизеля по “трубе” в $35-40 на тонне.





По данным редактора издания Цензор.нет Юрия Бутусова, из-за решения Кабмина ежемесячная выручка Proton Energy сократилась на $10-15 млн.





Ответная реакция





Как можно вернуть “трубу” в госсобственность? В теории, чтобы выполнить задачу СНБО, Кабмин может воспользоваться уголовным делом НАБУ против эксперта ГП “УкрГИАП”.





Именно благодаря его вердикту Ровненский суд оставил украинскую часть трубопровода российской компании, а та продала его Шеферу.





Если раскрутить дело и добиться успеха в суде, имущество ПрикарпатЗападтранс можно будет передать во временное управление Национальному агентству по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА).





Но при таком сценарии прокачка нефтепродуктов может остановиться, допускает Куюн. “Русские “чужим” продукт в систему не дадут, белорусам давать особо нечего – все и так прекрасно едет по ж/д”, – написал Куюн.





Грозит ли Украине в таком случае дефицит дизеля? В команде президента в этом сомневаются. По словам главы комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса, за счет 4% пошлины за последние полтора года зависимость страны от работы нефтепродуктопровода исчезла.





“Если летом 2019 года поставки по дизельпроводу доходили до 200 000 тонн в месяц, то в 2020 они среднем составляли около 40 000 тонн в месяц <…> Поэтому будет он работать или нет – не критично”, – написал Герус в Facebook.