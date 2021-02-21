«Подходят близко к дороге»: Возле поселка Беловежский в Каменецком районе неделю стоит стадо зубров





Зубриные тропы. Фото прислано читателем БГ









Зубриные следы. Фото: "Брестская газета"





пишет БГ. По информации читателей, зубров в стаде около 60. Они гуляют по обе стороны дороги от мясокомбината на Ясиновку,БГ.













По данным Национального парка «Беловежская пуща», на август 2020 года в нацпарке насчитывалось 604 особи зубра (в августе 2019 года было 572 особи – прим. ред.). Это крупнейшая популяция этого животного в Беларуси.





Кстати, год назад, 3 февраля 2020 года большое стадо зубров вышло на поле между деревнями Богушовка и Огородники под Гродно . Обратите внимание, какая в тот день была зима.







