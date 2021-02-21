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«Подходят близко к дороге»: Возле поселка Беловежский в Каменецком районе неделю стоит стадо зубров

21.02.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Читатели насчитали в стаде, которое временно обосновалось возле поселка Беловежский, около 60 животных.


Зубриные тропы. Фото прислано читателем БГ 


Зубриные следы. Фото: "Брестская газета"

По информации читателей, зубров в стаде около 60. Они гуляют по обе стороны дороги от мясокомбината на Ясиновку, пишет БГ.



По данным Национального парка «Беловежская пуща», на август 2020 года в нацпарке насчитывалось 604 особи зубра (в августе 2019 года было 572 особи – прим. ред.). Это крупнейшая популяция этого животного в Беларуси.

Кстати, год назад, 3 февраля 2020 года большое стадо зубров вышло на поле между деревнями Богушовка и Огородники под Гродно. Обратите внимание, какая в тот день была зима.
 
Теги: Гродно
 
 
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Читатели насчитали в стаде, которое временно обосновалось возле поселка Беловежский, около 60 животных.
 
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