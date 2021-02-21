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Джокович выиграл свой 18-й турнир «Большого шлема», всухую обыграв Медведева на Australian Open

21.02.2021 14:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский теннисист Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии в трех сетах (5:7, 2:6, 2:6), передает sportbox.


Фото: Reuters

В первом сете на корте проходила достаточно равная борьба, но при счете 6:5 Джоковичу удалось выиграть гейм на чужой подаче. Затем Медведев уступил во второй партии со счетом 2:6 и третий сет проиграл с тем же счетом.

Общее время матча составило 1 час 54 минуты. Медведев 6 раз подал навылет при 4 двойных ошибках, также россиянин допустил 30 невынужденных ошибок.

Для 33-летнего Джоковича победа на турнире «Большого шлема» стала 18-й в карьере. До этого он побеждал в Австралии 8 раз.

 
 
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Российский теннисист Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.
 
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