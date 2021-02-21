В США обнаружили оленя с шерстью на глазах

Источник материала: Tut.by

В США ветеринары обнаружили оленя с шерстью на глазных яблоках. Это всего лишь второй известный науке случай. Об этом рассказывает журнал Quality Whitetails .



Фото: National Deer Association

В прошлом году агентство ресурсов дикой природы штата Теннесси разместило у себя на сайте кнопку «Сообщить о заболевании оленя», и за первые же шесть месяцев ведомству прислали один из самых странных случаев заболевания оленей в истории. Это был олень с шерстью на глазных яблоках.

Сообщение поступило из города Фаррагут в штате Теннесси в конце августа 2020 года. Приславший его человек сообщил, что олень кружит по улице, у него видимое кровотечение, он не понимает, что вокруг него люди, и у него что-то на глазах.

На место прибыли сотрудники контроля за животными, которые отстрелили бедное животное, но сохранили его голову. Эта часть тела отправилась в Юго-восточное объединенное подразделение по изучению болезней в дикой природе ветеринарной школы Университета Джорджии.

В результате оказалось, что волосы росли на поверхности обоих глаз оленя. Но внутренняя поверхность глаз животного была в порядке.

Вероятно, причиной послужило нарушение развития на эмбриональной стадии: когда олень еще был в утробе матери, у него на месте роговицы сформировалась кожа. Подобные образования — дермоиды — встречаются у людей и разных видов животных, но у оленей это лишь второй известный науке случай.

При этом самец оленя умудрился прожить без зрения целых полтора года, судя по его телу. Вероятно, его зрение ухудшалось постепенно, так что олень смог приспособиться. Под конец он максимум мог отличать день от ночи (как сказала ветеринар, «это как закрыть глаза мочалкой»). Но, скорее всего, в начале его жизни за ним присматривала самка, которая кормила и защищала его в течение нескольких месяцев.

Это второй подобный случай. Предыдущий произошел с полуторагодовалой ланью из Луизианы, убитой охотником в 2007 году. У нее дермоиды были только в левом глазу.