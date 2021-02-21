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Андрей Санников: Белорусский народ не уйдет с улиц, пока не вернет себе свою страну

21.02.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Андрей Санников: Белорусский народ не уйдет с улиц, пока не вернет себе свою страну

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  • 21.02.2021, 14:23
Андрей Санников: Белорусский народ не уйдет с улиц, пока не вернет себе свою страну
Андрей Санников

Белорусы стойко держат плацдарм свободы.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в «Фейсбуке» выразил восхищение белорусскими борцами за свободу:

— Самоотверженность, мужество, стойкость и несгибаемость белорусов особенно ярко проявляются в эти дни, в эту холодную зиму.

Несмотря на морозы, снегопады, продолжающееся насилие со стороны карателей-оккупантов, аресты, народ стойко держит плацдарм свободы по всей Беларуси, не уходит с улиц родной страны.

Каждый день у борющегося с тиранией народа начинается затемно, с поднятия нашего флага и торжественного шествия с ним по улицам страны.

Каждый день у героического народа Беларуси завершается поздно вечером, когда боевые знамена бережно сворачиваются всего на несколько часов, чтобы на следующее утро вновь развернуться и показать всем свободную Беларусь.

Народ Беларуси вышел на улицы с законными и справедливыми требованиями и не уйдет, пока не вернет себе свою страну.

Жыве Беларусь!


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