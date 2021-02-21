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Андрей Санников: Белорусский народ не уйдет с улиц, пока не вернет себе свою страну
Источник материала: Хартия'97
Андрей Санников: Белорусский народ не уйдет с улиц, пока не вернет себе свою страну
Белорусы стойко держат плацдарм свободы.
Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в
— Самоотверженность, мужество, стойкость и несгибаемость белорусов особенно ярко проявляются в эти дни, в эту холодную зиму.
Несмотря на морозы, снегопады, продолжающееся насилие со стороны карателей-оккупантов, аресты, народ стойко держит плацдарм свободы по всей Беларуси, не уходит с улиц родной страны.
Каждый день у борющегося с тиранией народа начинается затемно, с поднятия нашего флага и торжественного шествия с ним по улицам страны.
Каждый день у героического народа Беларуси завершается поздно вечером, когда боевые знамена бережно сворачиваются всего на несколько часов, чтобы на следующее утро вновь развернуться и показать всем свободную Беларусь.
Народ Беларуси вышел на улицы с законными и справедливыми требованиями и не уйдет, пока не вернет себе свою страну.
Жыве Беларусь!
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Белорусы стойко держат плацдарм свободы.
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