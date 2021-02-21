Источник материала: Хартия'97

Крым без воды: Кремль вытянет из российского бюджета еще более 100 миллиардов 21.02.2021, 14:21

Оккупированный полуостров переживает одну из самых масштабных засух за последние 150 лет.

Российское правительство продлило так называемую «программу по развитию Крыма и Севастополя» и увеличило объем ее финансирования из федерального бюджета РФ на 112,5 млрд руб. (более миллиарда долларов). Одним из приоритетов программы названо обеспечение полуострова пресной водой, сообщает Guildhall .

Российские власти официально продлили программу развития оккупированных Крыма и Севастополя на один год – до 2025 года. Объем общего финансирования программы из всех источников увеличен на 116 млрд рублей – до 1,374 трлн, объем финансирования из федерального бюджета России – на 112,5 млрд рублей, до 1,303 трлн.

Оккупанты планируют реконструкцию действующих и постройку новых систем водоснабжения на полуострове. Обновленная программа, в частности, предусматривает сооружение опреснителей морской воды суммарной мощностью 40 тыс. куб. м в сутки (до 15 млн кубов в год).

Оккупированный Крым переживает одну из самых масштабных засух за последние 150 лет, а наполнение водохранилищ за время российской оккупации уменьшилось до критического уровня. В 2020 году многие крымчане остались даже без питьевой воды. РФ всю вину за вероятную катастрофу пытается переложить на Украину. Так Кремль манипулирует водной проблемой, в которую искусственно загнал полуостров.

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