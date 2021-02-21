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Минчане вышли на марш на улице Пушкина
Источник материала: Хартия'97
Минчане вышли на марш на улице Пушкина
Колонна скандирует «Свободу политзаключенным!».
Минчане вышли сегодня на протестный марш на улице Пушкина.
Колонна скандирует «Свободу политзаключенным!» и «Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!».
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Колонна скандирует «Свободу политзаключенным!».
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