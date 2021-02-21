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Минчане вышли на марш на улице Пушкина

21.02.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчане вышли на марш на улице Пушкина

  • 21.02.2021, 14:16
Минчане вышли на марш на улице Пушкина

Колонна скандирует «Свободу политзаключенным!».

Минчане вышли сегодня на протестный марш на улице Пушкина.

Колонна скандирует «Свободу политзаключенным!» и «Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.

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Колонна скандирует «Свободу политзаключенным!».
 
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