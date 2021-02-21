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Ученые обнаружили в Израиле древние артефакты со странной символикой

21.02.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в Израиле древние артефакты со странной символикой

  • 21.02.2021, 14:07
  • 1,018
Ученые обнаружили в Израиле древние артефакты со странной символикой
Иллюстрационное фото

Находкам — около 1800 лет.

Археологи Управления древностей Израиля обнаружили древние саркофаги на территории местного зоопарка.

Об этом говорится на официальном портале управления, пишет apostrophe.ua.

Находка была обнаружена в израильском городе Рамат-Ган, где на территории зоологического центра Сафари археологи наткнулись на саркофаги возрастом 1800 лет.

Еще 25 лет назад эти саркофаги были обнаружены служащими, но их перенесли в другое место, где эти памятники вскоре скрыл слой песка и растительность и о них забыли.

Длина древних саркофагов составляет два метра, ширина – около полуметра, они были декорированы резными рельефными изображениями.

На стенках древних находок вырезаны повторяющиеся мотивы из символических фигур в виде дисков и цветочных гирлянд, которые в то время символизировали круговорот жизни и смерти. Ученые также обратили внимание на незавершенность изображений.

Установить точное месторасположение саркофагов нельзя, поскольку их уже обнаружили 25 лет назад и перенесли на другое место. Один из них при транспортировке был поврежден, ведь на нем археологи нашли следы попыток ремонта с помощью раствора.

В Управлении древностей Израиля предположили, что эти саркофаги принадлежали зажиточной римской или местной романизованной семье, которая могла проживать в городе Бене-Берак.

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