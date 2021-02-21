Источник материала: Хартия'97

В США обшивка Boeing 777 упала на лужайку перед жилым домом 1 21.02.2021, 13:52

Иллюстрационное фото

Сам самолет при этом благополучно сел.

Пассажирский Boeing 777 после вылета из американского города Денвер потерял всю обшивку правого двигателя, ее обломки упали на жилые районы, а двигатель загорелся. Ни на борту, ни на земле, как сообщается, никто не пострадал, сообщает ВВС .

Самолет, на борту которого находился 231 пассажир и 10 членов экипажа, смог благополучно вернуться и приземлиться в аэропорту Денвера, штат Колорадо. Сообщений о пострадавших не поступало.

Рейс авиакомпании United Airlines направлялся в Гонолулу. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что у самолета отказал правый двигатель.

Полиция города Брумфилд опубликовала фотографии того, что, по-видимому, является передней частью гондолы двигателя, лежащей на лужайке перед одноэтажным жилым домом в одном из районов.

На опубликованном видео видно, что двигатель лишился всей обшивки, а не только передней части, и загорелся.

Авиакомпания United Airlines подтвердила отказ двигателя после вылета. В ее заявлении сказано, что Boeing 777 благополучно вернулся в аэропорт вылета. В качестве меры предосторожности он был встречен аварийными бригадами, о травмах у пассажиров и членов экипажа не сообщалось.

На данный момент неясно, что стало причиной неисправности двигателя. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование.

Один житель Брумфилда сказал Си-эн-эн, что видел, как обломки падали с самолета, и укрылся со своими детьми.

По его словам, поначалу казалось, что медленно планирует что-то не очень большое и тяжелое, и только потом стало ясно, что упали "огромные куски металла".

Сообщений о том, что кто-то пострадал на земле, также нет, передает Fox News.

Местная жительница Клэр Армстронг сказала телеканалу, что была в парке для собак, когда услышала громкий грохот в небе и увидела, как начали падать обломки. Она и другие посетители парка смогли благополучно добраться до укрытия.

Полиция Брумфилда выразила радость по поводу того, что никто не пострадал, учитывая, сколько людей обычно бывает в парке в выходной день.

Судя по видео, записанному на борту, пассажиры аварийного рейса также очень радовались, когда самолет с поврежденным двигателем сел на полосу в Денвере.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .