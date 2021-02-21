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В США обшивка Boeing 777 упала на лужайку перед жилым домом
Источник материала: Хартия'97
В США обшивка Boeing 777 упала на лужайку перед жилым домом
Сам самолет при этом благополучно сел.
Пассажирский Boeing 777 после вылета из американского города Денвер потерял всю обшивку правого двигателя, ее обломки упали на жилые районы, а двигатель загорелся. Ни на борту, ни на земле, как сообщается, никто не пострадал, сообщает
Самолет, на борту которого находился 231 пассажир и 10 членов экипажа, смог благополучно вернуться и приземлиться в аэропорту Денвера, штат Колорадо. Сообщений о пострадавших не поступало.
Рейс авиакомпании United Airlines направлялся в Гонолулу. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что у самолета отказал правый двигатель.
Полиция города Брумфилд опубликовала фотографии того, что, по-видимому, является передней частью гондолы двигателя, лежащей на лужайке перед одноэтажным жилым домом в одном из районов.
На опубликованном видео видно, что двигатель лишился всей обшивки, а не только передней части, и загорелся.
Авиакомпания United Airlines подтвердила отказ двигателя после вылета. В ее заявлении сказано, что Boeing 777 благополучно вернулся в аэропорт вылета. В качестве меры предосторожности он был встречен аварийными бригадами, о травмах у пассажиров и членов экипажа не сообщалось.
На данный момент неясно, что стало причиной неисправности двигателя. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование.
Один житель Брумфилда сказал Си-эн-эн, что видел, как обломки падали с самолета, и укрылся со своими детьми.
По его словам, поначалу казалось, что медленно планирует что-то не очень большое и тяжелое, и только потом стало ясно, что упали "огромные куски металла".
Сообщений о том, что кто-то пострадал на земле, также нет, передает Fox News.
Местная жительница Клэр Армстронг сказала телеканалу, что была в парке для собак, когда услышала громкий грохот в небе и увидела, как начали падать обломки. Она и другие посетители парка смогли благополучно добраться до укрытия.
Полиция Брумфилда выразила радость по поводу того, что никто не пострадал, учитывая, сколько людей обычно бывает в парке в выходной день.
Судя по видео, записанному на борту, пассажиры аварийного рейса также очень радовались, когда самолет с поврежденным двигателем сел на полосу в Денвере.
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Сам самолет при этом благополучно сел.
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