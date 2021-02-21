Источник материала: Хартия'97

Вписавшаяся за Лукашенко россиянка провалила финал гонки по биатлону и надерзила белорусам 4 21.02.2021, 13:49

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Белорусы по пунктам объяснили ей, чем недовольны.

В женской эстафете биатлонного чемпионата мира 20 февраля сборная Беларуси была близка к медали. Начинавшая гонку Ирина Кривко после своего этапа оказалась восьмой, однако стрельба без промахов Динары Алимбековой к передаче эстафеты прибежала второй, на десятые доли секунды опередив украинок и полек. Третий этап в белорусском составе бежала Анна Сола, которая особенно уважаема сейчас белорусскими болельщиками за отказ подписать провластное письмо, сообщает «Трибуна» .

Бронзовая призер ЧМ не подвела: после шестой стрельбы уступала только белоруске, выступающей за Украину, Дарье Блашко – до конца этапа в лидеры вернулась сборная Норвегии, однако Сола сумела опередить Блашко и прийти к финишу своей части дистанции второй с отставанием от первого места всего в 9 секунд.

На финальный этап в белорусском составе вышла натурализованная россиянка Елена Кручинкина, которая упомянутое письмо за режим Лукашенко подписала. Решение выставить Кручинкину на решающий отрезок трассы удивляло еще до старта: во-первых, месяц назад она обижалась на тренеров за выбор ее на четвертый этап вместо второго, во-вторых, обычно в конец заявляют сильнейшую спортсменку в составе, а Елена и по скорости, и по результату в других гонках ЧМ уступала и Соле, и Алимбековой, в-третьих, Кручинкина 11 февраля очень плохо выступила в смешанной эстафете, зайдя на два штрафных круга – хуже на ее этапе была только соперница из Румынии. Впрочем, старший тренер женской сборной Олег Рыженков переложил часть вины на передававшего эстафету спортсменке Сергея Бочарникова, который на дистанцию уходил лидером, но был очень медленным и, несмотря на отсутствие штрафных кругов и лишь два доппатрона, опустил команду на 14-е место. «Кручинкина провалилась после того, как провалился Бочарников. Слишком резко начала и соответственно не справилась на рубежах», – связал Рыженков блеклый результат Елены с попыткой спасти гонку скоростью на дистанции.

В женской эстафете провалом назвать выступление Кручинкиной нельзя – пробежала она в свою силу, а к заключительному огневому рубежу подходила третьей меньше чем в десяти секундах от норвежек и украинок. Однако сама стрельба получилась медленнее, чем у соперниц – при этом на второе место успела вырваться абсолютно точная немка Франциска Пройс, а Елена Пидгрушная, несмотря на два доппатрона (у Кручинкиной был лишь один), сохранила небольшое преимущество над натурализованной россиянкой. Отыграть его на трассе не удалось – тройку призеров составили Норвегия, Германия и Украина (так Блашко не уехала с ЧМ без медали), а Кручинкина и сборная Беларуси остались четвертыми.

Через несколько часов после финиша гонки в инстаграме Кручинкиной появился пост, полный эмоций. Биатлонистка утверждала, что она получила большое количество негатива от болельщиков в личных сообщениях в соцсети, какого не бывало и после гораздо худших провалов. Елена заявила, что для нее четвертое место на ЧМ – это результат, и обвинила белорусов в двуличности: «Как резко меняется мнение обо мне. Берешь медаль – молодец! Заезжаешь мимо – «едь домой»!». На последнее спортсменка ответила: «Свой совет себе посоветуй!» – что звучит очень странно. Если такие посылы звучали от болельщиков из Беларуси, они и так дома – ехать им никуда не нужно. Если же сообщения приходили от тех любителей спорта, кто был вынужден покинуть страну, они, думается, с удовольствием вернулись бы домой, однако не могут этого сделать из-за угрозы преследования со стороны госсистемы, которую поддержала Кручинкина. Помимо этого, биатлонистка напомнила, что осуществляет мечту детства и занимается любимым делом – а ведь этой возможности сейчас лишены сотни политзаключенных, появившихся в результате действий тех, за кого подписалась Елена. Также спортсменка апеллировала к тому, что почти не видит свою семью – очень знакомая проблема для гонимых поддержанным ей режимом, начиная со Светланы Тихановской, девять месяцев принудительно разлученной с мужем Сергеем. Ну а подытожила натурализованная россиянка свой спич заявлением, что в комментариях в ее адрес «переходят грань» – о насилии белорусских силовиков, которое гораздо страшнее любых слов, таких оценок от биатлонистки слышать не приходилось.

Удивляет и сам факт того, что Кручинкина написала такую резкую отповедь комментаторам. Да, речь идет о спортсменке, которая в 2019-м пыталась подчинить интересующихся биатлоном своим правилам: «Делайте свою работу, а мы свою. Мы не говорим, как вам работать, а вы нам». Однако в 2020-м Елена несколько раз заявляла, что реакция болельщиков ее более не трогает – нынешняя реакция никак не вяжется со словами, сказанными меньше года назад. «Меня не задевает ничего. Встречаются определенные грубости, но я не из тех, кто склонен принимать их близко к сердцу и обижаться. Напоминания о российском происхождении? Полным-полно. Наверное, таких болельщиков из Беларуси отчасти тоже можно понять, раз мы не местные воспитанницы», – заявляла биатлонистка в одном из интервью. «Многие белорусы писали, что мы живем тут на их налоги и они не хотят тратить на нас деньги. Может, отчасти это и правда. Сначала расстраивалась из-за комментариев: ну как так, мы же с сестрой пришли помочь вашей команде, почему к нам так относятся? Но потом подумала, что каждый человек имеет право на свое мнение», – добавляла Кручинкина в другом разговоре с журналистами.

Уж не знаем, что писали россиянке в «личку» по окончании нынешней эстафеты, однако в публичном пространстве сразу после гонки неприятных сообщений обнаружилось немного – каким-то невиданным всплеском хейта это назвать очень сложно.









После поста Кручинкиной под ним появилось достаточно комментариев от тех, кто несмотря ни на что поддерживает спортсменку, так что она вполне могла удовлетворить при наличии потребность в теплых словах. А вот в других источниках, перепечатавших сообщение россиянки, ей объяснили причины имеющегося негатива – по пунктам: и о мечте, и о разлуке с семьей, и о самом тоне послания, ну и, конечно, о провластном письме.









К слову, привезшая Украину к бронзе Пидгрушная после гонки сказала: «Хочется сказать спасибо просто абсолютно всем. Отдельное спасибо всем болельщикам, которые критиковали и материли нас». Может, такое отношение к недовольству поможет Кручинкиной показать-таки медальный результат не только на чемпионате Европы?

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