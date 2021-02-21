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Белорусы массово вывешивают национальные флаги по всей стране
Источник материала: Хартия'97
Белорусы массово вывешивают национальные флаги по всей стране
Как проходит День роднай мовы в Минске и регионах.
В честь Дня роднай мовы белорусы массово вывешивают национальные флаги по всей стране.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Как проходит День роднай мовы в Минске и регионах.
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