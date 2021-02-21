Белоруска выиграла медаль ЧМ для Украины. Ее просил остаться даже Лукашенко, но она не видела перспектив





Фото из инстаграма Дарьи Блашко





SPORT.TUT.BY вспоминает спортивный путь экс-белоруски. Отбыв двухлетний карантин, Блашко прошла отбор на Кубок мира в основную команду Украины и в сезоне-2020/2021 стала одним из лидеров сборной. 20 февраля Дарья Блашко выиграла бронзу ЧМ в женской эстафете Поклюки. По этому случаювспоминает спортивный путь экс-белоруски.





Феерия на юниорском ЧМ и прозвище второй Домрачевой





О Блашко всерьез заговорили после победы на юниорском ЧМ в Раубичах в 2015-м, где биатлонистка из Новополоцка отметилась двумя золотыми медалями — в спринте и эстафете. Следом Дарья выиграла общий зачет Юниорского Кубка по итогам сезона-2015/2016 и даже дебютировала за Беларусь на Кубке мира в Кэнморе.





Ее быстро прозвали второй Домрачевой, причем сходств, помимо имени, у девушек действительно было немало. Например, все на том же юниорском «мире» Блашко умудрилась в преследовании расстрелять чужие мишени вместо своих (как тут не вспомнить ставшие мемом курьезы на стрельбе Домрачевой в начале карьеры).









Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





Следующий сезон-2016/2017 Дарья Блашко провела на Кубке IBU, не отпраздновав ни одного подиума. А дальше последовало неожиданное решение — сменить гражданство и стать украинкой.



Конфликт с федерацией и встреча с Лукашенко





В межсезонье-2017/2018 Дарья Блашко изъявила желание продолжать готовиться с личным тренером Владимиром Махлаевым, а не в составе команды «Раубичи», как предлагала Белорусская федерация биатлона.





На вопрос, почему Блашко не хотела работать в общей группе, она отвечала:





— Понимаю, что, находясь вне команды, спортсмен во многом проигрывает. Но я не захотела работать в команде «Раубичи», где нет гарантий, что тренеры этой группы останутся на местах, а их не сменят новые. Там нет уверенности в планомерной подготовке с одним тренером, поэтому я решила продолжить работу с Владимиром Махлаевым. Мне было важно работать под руководством Владимира Анатольевича, который ведет меня с 10-го класса, — подчеркивала биатлонистка. — Я была не против готовиться в общей группе, но под контролем моего тренера. Федерация же упорно не включала его в списки тренерского штаба независимо от результатов.









Дарья Блашко и Владимир Махлаев. Фото: Белорусская федерация биатлона.









После не увенчавшихся успехом переговоров Блашко и Махлаев принялись искать варианты для смены сборной и остановили свой выбор на Украине.





— Насколько я знаю, в Беларуси во мне не видели перспективу. Всегда считали исключительно тихоходом без шансов на прогресс в скорости в будущем, — отмечала чемпионка мира среди юниоров.





Осенью 2017 года спортсменка твердо решила, что переходит в Украину, где дуэт Махлаев/Блашко заручился поддержкой президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.





При этом долгое время не было решения относительно того, будет ли белорусская сторона ходатайствовать о снятии двухлетнего карантина для Дарьи Блашко на международном уровне.





Белорусская федерация биатлона подчеркивала, что заинтересована в том, чтобы оставить спортсменку на родине, хотя уже в октябре 2017-го Блашко получила украинский паспорт. Позже стало известно, что в конце 2017 года по поводу смены гражданства с Дарьей лично общался даже Александр Лукашенко. Вот что о той встрече рассказывала сама Блашко.









Фото: Денис Костюченко, "Биатлон Онлайн"





— Когда поступило предложение о встрече, ты где была?





— Дома. В Новополоцке.





— Ездила на встречу вместе с Махлаевым?





— Нет. Одна.





— Разговор получился долгим?





— Долгим. Перед этим мы долго разговаривали с Валерием Павловичем Вакульчиком (экс-председателем БФБ. — Прим. TUT.BY), а потом уже с Александром Григорьевичем Лукашенко. Если понимать, какой он занятой человек, то беседа получилась очень долгой. Думаю, точно час или полтора.





— Психологически для тебя это была самая сложная встреча в твоей жизни?





— Как сказать, сложная… Был определенный стресс, потому что предстояла встреча с человеком, который занимает самый высокий пост в стране. Кроме того, я совершенно не знала, о чем будет разговор. И даже не предполагала, на какую тему он перейдет.





Скажу честно, была полная неизвестность. И страшило именно это. А так мы очень тепло пообщались и, думаю, поняли друг друга в какой-то момент и не попрощались на негативной ноте. Но к тому времени я уже озвучила свое решение о том, что не вернусь назад, и изменить его не могла.





— Лукашенко предлагал остаться?





— Да, были моменты в разговоре, когда он предлагал вернуться, но я отвечала четко: «Нет». Я тогда понимала, что это уже невозможно.





Смена гражданства и двухлетний карантин





Фото из инстаграма Дарьи Блашко





В итоге Блашко все-таки ожидал двухлетний карантин и два сезона без стартов под эгидой IBU.





Как отмечала сама спортсменка, она даже нашла плюсы в двухлетнем «простое».





— Думаю, в итоге я только выиграла. Во-первых, мы с тренером проделали большой объем базовой работы, которую тяжело выполнять параллельно с соревнованиями. Во-вторых, я получила определенную психологическую закалку. В-третьих, не было необходимости выхолащивать молодой организм на фоне большого количества стартов. При этом не могу сказать, что у меня совсем не было соревновательной практики: я участвовала в лыжных и биатлонных стартах, которые проводились не под эгидой IBU, — говорила Дарья.





Помимо Блашко, Махлаев начал тренировать в Украине и других биатлонисток, а также отвечать за стрелковую подготовку сборной.





Дарья подчеркивала, что Федерация биатлона Украины дала им полный карт-бланш.





— Мы не испытывали никакой нужды [в период карантина]. Выезжали на сборы и в пределах Украины, и в Европу. У нас с Владимиром Анатольевичем было все необходимое, и за это огромная благодарность.





Возвращение на Кубок мира и медаль ЧМ





Летом 2019 года Дарья Блашко вернулась на старты под эгидой IBU. Символично, что первыми соревнованиями для спортсменки стал летний чемпионат мира в белорусских Раубичах. Там Блашко выиграла бронзу в спринте и отправилась завоевывать место в сборной на Кубок мира.





Ей удалось отобраться уже на первый этап Кубка мира в Эстерсунде, правда, выдающихся результатов биатлонистка не показала ни там, ни в прошлом сезоне в целом. Лучшим перфомансом на Кубке мира для Дарьи Блашко стало 17-е место в индивидуалке Анси.





После ЧМ Европы — 2020 в Раубичах Блашко досрочно завершила сезон, чтобы решить проблемы со здоровьем. К сезону-2020/2021 она начала готовиться в общей группе под руководством старшего тренера сборной Украины Юрая Санитры. Владимир Махлаев же стал тренером юниорской сборной Украины.





Летом Дарья Блашко с ходу выиграла золото на чемпионате страны и застолбила за собой место в основе. На Кубке мира в текущем сезоне экс-белоруска четыре раза попадала в топ-20. А к мировому первенству подошла в отличной форме на 31-й позиции тотала (впереди из украинок только Юлия Джима — 23-я строчка).





Чемпионат мира в Поклюке для Блашко складывается довольно удачно. В спринте 25-летняя биатлонистка стала 14-й, в пасьюте — 24-й, в супермиксте остановилась в шаге от подиума — 4-е место.





Зато в женской эстафете Дарье Блашко вместе с подругами по сборной удалось подняться на третью ступень пьедестала.





Украинки на протяжении всей гонки шли в лидерах и до последнего претендовали даже на победу. Блашко бежала на третьем этапе: она показала лучшее время по работе на огневом рубеже, воспользовавшись одним доппатроном, и передала эстафету финишеру Елене Пидгрушной на четвертом месте.





Отметим, что за медаль в эстафете Поклюки долгое время боролись и белоруски, причем за нашу сборную в этом году выступали в том числе Анна Сола и Динара Алимбекова — те спортсменки, с которыми Блашко брала эстафетное золото на юниорском ЧМ в Раубичах. Сборная Беларуси в этот раз стала четвертой, а Дарья Блашко — бронзовым призером чемпионата мира по биатлону.



