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Фотофакт. Сотни верующих собрались у минской церкви «Новая жизнь»

21.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На днях власти пришли в храм с документами о выселении.

Фотофакт. Сотни верующих собрались у минской церкви «Новая жизнь»
Фотофакт. Сотни верующих собрались у минской церкви «Новая жизнь»

Фото Надежды Бужан, «Наша Ніва»

Сотни верующих собрались у здания церкви «Новая жизнь» в минском Сухарево. 17 февраля в церковь пришли судебные исполнители и сотрудники милиции с документами о выселении.

Конфликт прихожан с властями города длится с 2005-го. В 2006-м верующие вынуждены были прибегнуть к коллективной голодовке.

 
 
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На днях власти пришли в храм с документами о выселении.
 
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