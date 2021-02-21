Фотофакт. Сотни верующих собрались у минской церкви «Новая жизнь»

Источник материала: Салiдарнасць

На днях власти пришли в храм с документами о выселении.









Фото Надежды Бужан, «Наша Ніва»

Сотни верующих собрались у здания церкви «Новая жизнь» в минском Сухарево. 17 февраля в церковь пришли судебные исполнители и сотрудники милиции с документами о выселении.

Конфликт прихожан с властями города длится с 2005-го. В 2006-м верующие вынуждены были прибегнуть к коллективной голодовке.