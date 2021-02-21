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Фотофакт. Сотни верующих собрались у минской церкви «Новая жизнь»
21.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На днях власти пришли в храм с документами о выселении.
Фото Надежды Бужан,
Сотни верующих собрались у здания церкви «Новая жизнь» в минском Сухарево. 17 февраля в церковь
Конфликт прихожан с властями города длится с 2005-го. В 2006-м верующие вынуждены были прибегнуть к коллективной голодовке.
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На днях власти пришли в храм с документами о выселении.
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