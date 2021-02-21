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Наумчик: «Геополитические цели Кремля были определены еще при Ельцине: подмять Беларусь вплоть до полного поглощения»

21.02.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Наумчик: «Геополитические цели Кремля были определены еще при Ельцине: подмять Беларусь вплоть до полного поглощения»
Фото: kremlin.ru
То, что заявление Путина о целесообразности отставки Лукашенко, если бы оно было сделано, уже в тот же день лишило бы последнего главного оплота - поддержки силовиков - объяснений, думаю, не требует, пишет на радио «Свобода» политический аналитик Сергей Наумчик.

И значительная часть общества, в том числе и некоторые политобозреватели, считают, что Путин хочет заменить Лукашенко на более послушного.

Возможно, такое желание было, до августа 2020-го.

Но сейчас Лукашенко в его состоянии полной зависимости Кремль устраивает, так как каждый другой был бы обязан Москве должностью (что немало), но не свободой (что несравнимо больше). Лукашенко же обязан Кремлю именно свободой - ведь без поддержки Путина в августе 2020-го его судьба сложилась бы незавидно.

Безусловно, Кремль знает истинную ценность «народной поддержки» Лукашенко, якобы высказанной ему через «всенародное собрание». Но и в России режим держится прежде всего на силовиках, правда, в большей степени связанных с бизнесом. Поэтому тема «»собрания» на встрече будет всего лишь формальностью.

Цели Путина в краткосрочной перспективе можно считать достигнутыми. Это - пролонгация на следующие 25 лет Договора о пребывании на территории Беларуси двух военных объектов - под Вилейкой и Ганцевичами. На станции под Ганцевичами автор этих строк в 1995 был в бытность депутатом Верховного Совета. Для России станция предупреждения о ракетном нападении имела ранее и сохраняет сейчас чрезвычайно важное значение. Тогда требование БНФ не подписывать договор было проигнорировано. Несомненно, Лукашенко его продлит. Будут, надо полагать, подписаны и некоторые другие договоры в военной сфере.

Не стоит забывать, что Беларусь для Кремля - это прежде всего стратегически важный потенциальный театр военных действий на западном направлении. Это истина, которую, к сожалению, десятилетиями не могли в должной степени осознать западные политики.

Добился Кремль и полного прекращения того, что называли «мягкой белорусизацией»: уничтожены десятки национальных культурных центров (все они действовали без копейки государственной поддержки), поставлены в невыносимые условия, а то и разгромлены белорусские издательства. Наконец, во время обысков силовики начали забирать не только национальные флаги, но и литературу «неправильных» авторов, в том числе и по истории Беларуси.

В экономической сфере следует ожидать передачи под контроль российских олигархов белорусских предприятий и даже целых отраслей производства.

Ну а геополитические цели Кремля были определены еще при Ельцине: подмять Беларусь вплоть до полного поглощения. При этом формально она может сохранять суверенитет и его атрибуты. Напомним, что БССР также формально была суверенной республикой (статья 68). И даже входила в ООН, что давало СССР еще один голос. Мелочь, но приятная.
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