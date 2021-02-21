|
Фото дня: верующие церкви «Новая жизнь» молятся у отобранного властями здания
Источник материала: UDF
Фото: Еврорадио
17 февраля судебные исполнители в сопровождении ОМОНа выселили из помещения на улице Ковалёва в Минске общину христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь». В церкви было около 50 человек, их выгнали, угрожая «отправить на сутки».
Выселить верующих из здания столичные власти пытаются с 2005 года — по бумагам здание принадлежит городу. В 2006-м верующие устраивали пост-голодовку. Тогда минские власти оставили «Новую жизнь» в старом здании.
После выборов 2020 года пастор церкви Вячеслав Гончаренко осудил насилие силовиков на белорусских улицах и призвал власти покаяться. Возможно, после этого власти решили довести начатое до конца.
Где будут происходить молебны в будущем религиозная община пока не придумала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выселить верующих из здания столичные власти пытаются с 2005 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)