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Фото дня: верующие церкви «Новая жизнь» молятся у отобранного властями здания

21.02.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Фото дня: верующие церкви «Новая жизнь» молятся у отобранного властями здания
Фото: Еврорадио
Верующие протестанской церкви «Новая жизнь» собрались на воскресную молитву около здания церкви в Сухарево. Само здание опечатано, милиция наблюдает за происходящим.

17 февраля судебные исполнители в сопровождении ОМОНа выселили из помещения на улице Ковалёва в Минске общину христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь». В церкви было около 50 человек, их выгнали, угрожая «отправить на сутки».

Выселить верующих из здания столичные власти пытаются с 2005 года — по бумагам здание принадлежит городу. В 2006-м верующие устраивали пост-голодовку. Тогда минские власти оставили «Новую жизнь» в старом здании.

После выборов 2020 года пастор церкви Вячеслав Гончаренко осудил насилие силовиков на белорусских улицах и призвал власти покаяться. Возможно, после этого власти решили довести начатое до конца.

Где будут происходить молебны в будущем религиозная община пока не придумала.
 
Теги: Минск
 
 
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Выселить верующих из здания столичные власти пытаются с 2005 года.
 
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