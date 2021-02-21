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Находящийся под домашним арестом журналист обратился в следственные органы в связи с публикацией записей с его аккаунта

21.02.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Корреспондент портала «Первый регион» Сергей Гордиевич обратился в следственные органы в связи с публикацией в интернете записей с его аккаунта в то время, как ему запрещено пользоваться средствами связи, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

 

Находящийся под домашним арестом журналист обратился в следственные органы в связи с публикацией записей с его аккаунта
Сергей Гордиевич. Фото: архив БАЖ.

 

От имени журналиста, находящегося под домашним арестом, появляются сообщения в социальных сетях. Так, с личной страницы Гордиевича в «Фейсбуке» кто-то заходил в интернет. Сама страница зарегистрирована с использованием номера мобильного телефона, который сейчас находится в Дрогичинском райотделе Следственного комитета.

Гордиевич, у которого прошло уже минимум три обыска, находится под домашним арестом с 25 декабря. 22 декабря он был задержан при участии ОМОНа, а его  телефон несколько раз отправляли на экспертизу. В последний день прошлого года ему предъявлено обвинение по ст. 368 УК (оскорбление президента). Основанием для обвинения стало сообщение, которое якобы появилось в сентябре в популярной группе «Реальный Дрогичин» в Viber.

По сообщению БАЖ, 12 февраля в квартиру журналиста в Дрогичине снова приехали представители правоохранительных органов. В результате были конфискованы домашний модем и мобильный телефон жены Гордиевича Светланы. По ее словам, забрали еще и новый телефон, который покупали в рассрочку, и им вообще не пользовались. Когда Светлана Гордиевич попыталась оспорить эти действия и оставить свой телефон, ее предупредили, что она может быть привлечена к ответственности за неподчинение милиции.

Срок домашнего ареста Гордиевича истекает 22 февраля. Он не дает показаний и не признает себя виновным в совершении преступления, в котором его обвиняют. Правозащитное сообщество Беларуси признало Гордиевича политическим заключенным.

 
 
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Корреспондент портала «Первый регион» Сергей Гордиевич обратился в следственные органы в связи с публикацией в интернете записей с его аккаунта в то время, как...
 
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