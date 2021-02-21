Сола и Алимбекова выступают в масс-старте. Онлайн гонки

Источник материала: Tut.by

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке завершится сегодня двумя гонками с массовым стартом.



Фото: Дарья Бурякина

И если в мужской масс-старт никто из белорусов не отобрался, то в женском выступят сразу две белоруски — Анна Сола и Динара Алимбекова.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки. Начало — в 14.30.