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Сола и Алимбекова выступают в масс-старте. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке завершится сегодня двумя гонками с массовым стартом.
И если в мужской масс-старт никто из белорусов не отобрался, то в женском выступят сразу две белоруски — Анна Сола и Динара Алимбекова.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки. Начало — в 14.30.
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Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке завершится сегодня двумя гонками с массовым стартом.
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