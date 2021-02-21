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Стало известно, когда танк "Армата" поступит на вооружение
21.02.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах проходит первая в истории зарубежная демонстрация
Вообще танк Т-14 впервые был продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года. На протяжении пяти последующих лет он проходил испытания. Сейчас можно смело говорить, что это единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.
"Армата" предоставляет своему экипажу беспрецедентную безопасность. В современной российской боевой машине нежилая башня, а танкисты располагаются в специальной изолированной бронекапсуле. В совокупности это повышает выживаемость военных в гипотетическом бою.
Штатный боеприпас
В Абу-Даби на полях выставки генеральный конструктор Т-14 Андрей Терликов рассказал, что для боевой машины предприятия "Росатома" разрабатывают боеприпасы.
"Заданы очень высокие требования по могуществу, по эффективности. Разработка боеприпасов синхронизирована", – рассказал разработчик бронемашины.
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Андрей Терликов отметил, что государственные испытания были скоординированы и установочная партия танков поступит в войска со штатным боеприпасом. Как ожидается, это произойдет в конце текущего года.
"С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин", – заверил генеральный конструктор.
По его словам, "Армата" создавалась для того, чтобы обеспечить преимущество над лучшими аналогами боевой техники и планку российские оружейники держат на высоте.
Международный интерес к Т-14
Создатель новейшего танка обратил внимание: говорить о том, что Т-14 будет массовой боевой машиной, пока рано. Сейчас разработчики ведут работу над тем, чтобы снизить стоимость бронемашины, а конечная себестоимость ее производства сформируется на третий год серийного выпуска.
Андрей Терликов подчеркнул, что в настоящее время некоторые страны рассматривают российскую "Армату" как основной боевой танк.
"Арматой" интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес", – уточнил он.
После чего добавил, что перед оружейниками стоит задача показать новейшую машину таким образом, чтобы она превосходила стоящие на вооружении Т-80 и Т-90.
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Единственная в мире тяжелая боевая машина третьего поколения получит в 2021 году штатные боеприпасы, а ее приобретением уже интересуются в самом напряженном...
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