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Стало известно, когда танк "Армата" поступит на вооружение

21.02.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах проходит первая в истории зарубежная демонстрация танка Т-14 "Армата". Международная выставка вооружений IDEX 2021 – это площадка, где лидеры демонстрируют свои разработки на рынке, где оружие разлетается, как горячие пирожки.

Вообще танк Т-14 впервые был продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года. На протяжении пяти последующих лет он проходил испытания. Сейчас можно смело говорить, что это единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.

"Армата" предоставляет своему экипажу беспрецедентную безопасность. В современной российской боевой машине нежилая башня, а танкисты располагаются в специальной изолированной бронекапсуле. В совокупности это повышает выживаемость военных в гипотетическом бою.

Штатный боеприпас

В Абу-Даби на полях выставки генеральный конструктор Т-14 Андрей Терликов рассказал, что для боевой машины предприятия "Росатома" разрабатывают боеприпасы.

"Заданы очень высокие требования по могуществу, по эффективности. Разработка боеприпасов синхронизирована", – рассказал разработчик бронемашины.

© Инфографика
Танк Т-14 "Армата" – новое слово в танкостроении

Андрей Терликов отметил, что государственные испытания были скоординированы и установочная партия танков поступит в войска со штатным боеприпасом. Как ожидается, это произойдет в конце текущего года.

"С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин", – заверил генеральный конструктор.

По его словам, "Армата" создавалась для того, чтобы обеспечить преимущество над лучшими аналогами боевой техники и планку российские оружейники держат на высоте.

Международный интерес к Т-14

Создатель новейшего танка обратил внимание: говорить о том, что Т-14 будет массовой боевой машиной, пока рано. Сейчас разработчики ведут работу над тем, чтобы снизить стоимость бронемашины, а конечная себестоимость ее производства сформируется на третий год серийного выпуска.

Андрей Терликов подчеркнул, что в настоящее время некоторые страны рассматривают российскую "Армату" как основной боевой танк.

"Арматой" интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес", – уточнил он.

После чего добавил, что перед оружейниками стоит задача показать новейшую машину таким образом, чтобы она превосходила стоящие на вооружении Т-80 и Т-90.

 
 
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Единственная в мире тяжелая боевая машина третьего поколения получит в 2021 году штатные боеприпасы, а ее приобретением уже интересуются в самом напряженном...
 
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