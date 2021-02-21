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Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?
21.02.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Чему можно верить, а чему не стоит ‒ рассказал биолог Павел Глазков. Павел ‒ кандидат биологических наук и автор канала о животных "Каждой твари по паре".
1:00 Кошки не видят изображение на телевизоре. Или так было только раньше?
3:13 DogTV. Зачем нужны телеканалы для домашних животных.
9:51 Чувствуют ли кошки паранормальное, видят ли они призраков?
10:50 Могут ли домашние животные учуять утечку газа и спасти людей.
13:30 Кошки предупреждали о налете авиации во времена блокады Ленинграда.
14:35 Землетрясения. Животные могут почувствовать их быстрее сейсмологов.
15:50 Невероятная история о том, как собака нашла дом, пройдя больше тысячи километров.
21:23 Могут ли кошки лечить своих хозяев?
26:30 Взрослые собаки не поддаются дрессировке. Так ли это?
29:37 Собаки чуют страх человека.
32:27 Лошади всегда спят стоя или это миф, и иногда они могут прилечь.
35:20 Даже декоративные крысы ‒ переносчики опасных заболеваний, а беременным нельзя целовать крыс. Крысы мутанты в московском метро.
40:28 Рыбки не живут долго и их размер зависит от объема аквариума.
42:35 Продавцы черепашек и мини-пигов могут обманывать покупателей и врать о размерах питомцев.
44:47 Кошки мурлычут, когда хотят показать любовь, или могут делать это и в ситуациях стресса и опасности?
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