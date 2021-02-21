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Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?

21.02.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?

Чему можно верить, а чему не стоит ‒ рассказал биолог Павел Глазков. Павел ‒ кандидат биологических наук и автор канала о животных "Каждой твари по паре". 

© Sputnik
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35:20 Даже декоративные крысы ‒ переносчики опасных заболеваний, а беременным нельзя целовать крыс. Крысы мутанты в московском метро.

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42:35 Продавцы черепашек и мини-пигов могут обманывать покупателей и врать о размерах питомцев.

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