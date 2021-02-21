Источник материала: UDF



Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri

Кто такая Ана Чери:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Популярная модель показала «клубничку» в микротрусиках Ана Чери часто делится с фанатами подобными снимками.

На снимке девушка позирует в розовом ярком топике, из которого у нее вываливается пышная грудь. А также она надела микротрусики, которые подтянула выше. Таким образом Ана еще и засветила зону бикини.Отметим, что девушка часто делится с фанатами подобными снимками. Несмотря на то, что она пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом, сама Чери обладает пышными формами, которые всячески демонстрирует публике.Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме.В 2006 году начала карьеру фотомодели.Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram.По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram.