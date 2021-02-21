﻿ Прихожане «Новой жизни» собрались возле здания, откуда их недавно выселили (видео). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прихожане «Новой жизни» собрались возле здания, откуда их недавно выселили (видео)

21.02.2021 15:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

17 февраля в протестантскую церковь «Новая жизнь», расположенную на улице Ковалева, 72, пришли силовики вместе с судебными исполнителями. Прихожане оказались без здания и начали адаптироваться к новым реалиям. Сегодня верующие собрались возле церкви и проведем там часовое служение.

Прихожане «Новой жизни» собрались возле здания, откуда их недавно выселили (видео)

На YouTube-канале «Церковь Новая Жизнь Минск» появился ролик с собранием. Судя по видео, к зданию церкви прибыло довольно большое количество людей — по самым скромным подсчетам, около полутора сотен человек. Были целые семьи с детьми. Прихожане вооружились теплой одеждой и термосами.

Прихожане «Новой жизни» собрались возле здания, откуда их недавно выселили (видео)

История противостояния властей и церкви тянется с 2005 года — именно тогда город решил выселить «Новую жизнь» из занимаемого ею здания.

Прихожане «Новой жизни» собрались возле здания, откуда их недавно выселили (видео)

Прихожане «Новой жизни» собрались возле здания, откуда их недавно выселили (видео)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 февраля в протестантскую церковь «Новая жизнь», расположенную на улице Ковалева, 72, пришли силовики вместе с судебными исполнителями. Прихожане оказались без...
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналіст сайту «Першы рэгіён» заявіў, што пакуль ён пад хатнім арыштам, нехта карыстаецца ягонымі сацсеткамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by