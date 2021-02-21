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Прихожане «Новой жизни» собрались возле здания, откуда их недавно выселили (видео)
Источник материала: Onliner
17 февраля в протестантскую церковь «Новая жизнь», расположенную на улице Ковалева, 72,
На YouTube-канале «Церковь Новая Жизнь Минск» появился ролик с собранием. Судя по видео, к зданию церкви прибыло довольно большое количество людей — по самым скромным подсчетам, около полутора сотен человек. Были целые семьи с детьми. Прихожане вооружились теплой одеждой и термосами.
История противостояния властей и церкви тянется с 2005 года — именно тогда город решил выселить «Новую жизнь» из занимаемого ею здания.
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17 февраля в протестантскую церковь «Новая жизнь», расположенную на улице Ковалева, 72, пришли силовики вместе с судебными исполнителями. Прихожане оказались без...
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