Прихожане «Новой жизни» собрались возле здания, откуда их недавно выселили (видео)

Источник материала: Onliner

17 февраля в протестантскую церковь «Новая жизнь», расположенную на улице Ковалева, 72, пришли силовики вместе с судебными исполнителями. Прихожане оказались без здания и начали адаптироваться к новым реалиям. Сегодня верующие собрались возле церкви и проведем там часовое служение.





На YouTube-канале «Церковь Новая Жизнь Минск» появился ролик с собранием. Судя по видео, к зданию церкви прибыло довольно большое количество людей — по самым скромным подсчетам, около полутора сотен человек. Были целые семьи с детьми. Прихожане вооружились теплой одеждой и термосами.





История противостояния властей и церкви тянется с 2005 года — именно тогда город решил выселить «Новую жизнь» из занимаемого ею здания.







