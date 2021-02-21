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«С каждым днем мы все больше и больше верим в нашу общую победу»
Источник материала: Хартия'97
«С каждым днем мы все больше и больше верим в нашу общую победу»
Ободряющие слова от белорусов Москвы.
Московская диаспора присоединилась к протестам белорусов и направила им ободряющее послание:
«Находясь у Российского географического общества, мы вспомнили, как в 1918 году, в условиях немецкой оккупации и непризнания со стороны Советских властей, активно проявила себя народная власть (БНР). Теперь, спустя целый век, наблюдаем некий флэшбэк... с одной лишь разницей: сейчас оккупанты = так называемая власть.
С каждым днем мы все больше и больше верим в нашу общую победу. И мы приветствуем каждого, кто подставляет свое крепкое плечо в противостоянии поработителям!».
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Ободряющие слова от белорусов Москвы.
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