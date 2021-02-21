Источник материала: Хартия'97

«С каждым днем мы все больше и больше верим в нашу общую победу» 21.02.2021, 15:22

Ободряющие слова от белорусов Москвы.

Московская диаспора присоединилась к протестам белорусов и направила им ободряющее послание:

«Находясь у Российского географического общества, мы вспомнили, как в 1918 году, в условиях немецкой оккупации и непризнания со стороны Советских властей, активно проявила себя народная власть (БНР). Теперь, спустя целый век, наблюдаем некий флэшбэк... с одной лишь разницей: сейчас оккупанты = так называемая власть.

С каждым днем мы все больше и больше верим в нашу общую победу. И мы приветствуем каждого, кто подставляет свое крепкое плечо в противостоянии поработителям!».

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!» .

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.