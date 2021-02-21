﻿ Личный пилот батискафа Путина владеет квартирой в Москве за $2 миллиона. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Личный пилот батискафа Путина владеет квартирой в Москве за $2 миллиона

21.02.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Личный пилот батискафа Путина владеет квартирой в Москве за $2 миллиона

3
  • 21.02.2021, 14:48
  • 1,726
Личный пилот батискафа Путина владеет квартирой в Москве за миллиона
Фото: ТАСС

Российские журналисты провели расследование.

Долларовым миллионером оказался личный пилот батискафа президента РФ Владимира Путина Сергей Фокин. Об этом пишет российское издание metla.press.

По данным российских журналистов, «водолаз» Фокин владеет 126-метровой квартирой в элитном ЖК «Фамильный дом Воробьево» в Москве.

Рыночная стоимость квартиры составляет 145 миллионов российских рублей, то есть почти 2 млн долларов.


Официальный доход Фокина — 377 тысяч рублей в год.

Кроме того, у него есть собственный бизнес. Фокин выступает соучредителем в нескольких компаниях, чья годовая суммарная чистая прибыль составляет около 1,5 млн рублей.

Раньше Фокин работал на телеканале НТВ-плюс, а ныне трудоустроен в Минобороны РФ и занимает должность заместителя начального Экспедиционного центра военного ведомства по взаимодействию с регионами.


Пилот Путина является внучатым племянником олигарха Юрия Ковальчука.

Кроме того, Фокин занимает пост исполнительного директора в Центре подводных исследований Русского географического общества и числится одним из создателей петербургской «Юнармии».

Владимир Путин три раза погружался с Фокиным на дно моря. В 2013 году они обследовали затонувший фрегат, в 2015 году под их интерес попали античные амфоры, а в 2019-м — подводная лодка времен Великой Отечественной войны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Семково вышло на бодрый марш под Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by