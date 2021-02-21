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Личный пилот батискафа Путина владеет квартирой в Москве за $2 миллиона
Источник материала: Хартия'97
Личный пилот батискафа Путина владеет квартирой в Москве за $2 миллиона
Российские журналисты провели расследование.
Долларовым миллионером оказался личный пилот батискафа президента РФ Владимира Путина Сергей Фокин. Об этом пишет российское издание
По данным российских журналистов, «водолаз» Фокин владеет 126-метровой квартирой в элитном ЖК «Фамильный дом Воробьево» в Москве.
Рыночная стоимость квартиры составляет 145 миллионов российских рублей, то есть почти 2 млн долларов.
Официальный доход Фокина — 377 тысяч рублей в год.
Кроме того, у него есть собственный бизнес. Фокин выступает соучредителем в нескольких компаниях, чья годовая суммарная чистая прибыль составляет около 1,5 млн рублей.
Раньше Фокин работал на телеканале НТВ-плюс, а ныне трудоустроен в Минобороны РФ и занимает должность заместителя начального Экспедиционного центра военного ведомства по взаимодействию с регионами.
Пилот Путина является внучатым племянником олигарха Юрия Ковальчука.
Кроме того, Фокин занимает пост исполнительного директора в Центре подводных исследований Русского географического общества и числится одним из создателей петербургской «Юнармии».
Владимир Путин три раза погружался с Фокиным на дно моря. В 2013 году они обследовали затонувший фрегат, в 2015 году под их интерес попали античные амфоры, а в 2019-м — подводная лодка времен Великой Отечественной войны.
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Российские журналисты провели расследование.
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