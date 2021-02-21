Источник материала: Хартия'97

Семково вышло на бодрый марш под Минском 1 21.02.2021, 14:45

Участники акции потребовали свободы для политзаключенных и всей страны.

198-й день белорусской революции стал особенным: он совпал с Международным днем родного языка.

Жители Семково (Минский район) поздравили всех белорусов с Днем родного языка, и потребовали свободы для политзаключенных и всей страны.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.

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