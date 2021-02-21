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Семково вышло на бодрый марш под Минском
Источник материала: Хартия'97
Семково вышло на бодрый марш под Минском
Участники акции потребовали свободы для политзаключенных и всей страны.
198-й день белорусской революции стал особенным: он совпал с Международным днем родного языка.
Жители Семково (Минский район) поздравили всех белорусов с Днем родного языка, и потребовали свободы для политзаключенных и всей страны.
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Участники акции потребовали свободы для политзаключенных и всей страны.
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