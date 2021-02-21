Источник материала: Хартия'97

На Кубе неожиданно стал популярным антикоммунистический хит «Patria y vida» 21.02.2021, 15:30

Песня отражает рост протестных настроений у молодежи на острове.

Несколько музыкантов кубинского происхождения, среди которых известный дуэт исполнителей реггетона Gente de Zona, выпустили на этой неделе эмоциональный хит с антикоммунистическим содержанием.

Песня называется «Patria y vida» («Родина и жизнь»), и это измененный известный слоган времен революции Фиделя Кастро. Тот звучал как «Patria o muerte» («Родина или смерть»).

Среди исполнителей нового хита есть кубинские рэперы из диссидентского коллектива, что стало вдохновением для акции протеста против репрессий возле Министерства культуры в Гаване в ноябре прошлого года.

Текст песни рассказывает о нетерпимости государственной идеологии, долларизации экономики на Кубе, нехватке еды и массовой эмиграции молодых кубинцев, которые не видят для себя будущего на острове.

Видеоклип хита за четыре дня собрал полтора миллиона просмотров и вызвал бурные дискуссии в соцсетях, пишет Reuters .

Кубинские государственные медиа и чиновники отреагировали на «Patria y vida» шквалом критики в соцсетях. По их мнению, новая песня «не патриотична и не имеет художественного достоинства».

Как объясняет Майкл Бустаманте, преподаватель истории Латинской Америки в Международном Университете Флориды, песня демонстрирует подъем протестных настроений против кубинского правительства среди более молодых поколений мигрантов из Кубы.

Но она отозвалась и в душе у тех, кто еще живет на острове, особенно у молодежи, которая со времени появления на Кубе мобильного интернета два года назад все громче выражает свое недовольство ситуацией в стране.

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