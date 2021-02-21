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Высокий чин Росгвардии пытался затолкать деньги в рот официантке ресторана

21.02.2021 15:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вопиющий инцидент произошел в ресторане «Золотая медаль» в Улан-Удэ (Россия). Высокопоставленный росгвардеец, ужинавший в заведении с другом, остался недовольным тем, что официантка предложила ему доплатить за контейнер для еды, и применил к девушке силу.

 

Высокий чин Росгвардии пытался затолкать деньги в рот официантке ресторана
Фото: Анастасия Евдокимова / Росбалт.

 

Достав деньги, посетитель сделал попытку «накормить» ими сотрудницу ресторана. За официантку вступился охранник, который вызвал на место Росгвардию.

По информации «Байкал Daily», происшествие, предположительно, годичной давности, но о проверке силовая структура сообщила только сейчас.

«При установлении причастности должностных лиц будут приняты соответствующие меры, виновные будут привлечены к ответственности», —отметили в бурятском управлении национальной гвардии.

 
 
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Вопиющий инцидент произошел в ресторане «Золотая медаль» в Улан-Удэ (Россия). Высокопоставленный росгвардеец, ужинавший в заведении с другом, остался недовольным...
 
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