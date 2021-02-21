Высокий чин Росгвардии пытался затолкать деньги в рот официантке ресторана

Вопиющий инцидент произошел в ресторане «Золотая медаль» в Улан-Удэ (Россия). Высокопоставленный росгвардеец, ужинавший в заведении с другом, остался недовольным тем, что официантка предложила ему доплатить за контейнер для еды, и применил к девушке силу.



Фото: Анастасия Евдокимова / Росбалт.

Достав деньги, посетитель сделал попытку «накормить» ими сотрудницу ресторана. За официантку вступился охранник, который вызвал на место Росгвардию.

По информации «Байкал Daily» , происшествие, предположительно, годичной давности, но о проверке силовая структура сообщила только сейчас.

«При установлении причастности должностных лиц будут приняты соответствующие меры, виновные будут привлечены к ответственности», —отметили в бурятском управлении национальной гвардии.