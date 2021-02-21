Джокович завоевал 18-й титул Большого шлема













Джокович в финале турнира обыграл четвертого сеяного россиянина Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 53 минуты.





За матч Джокович подал 3 эйса, совершил 2 двойные ошибки, активно выиграл 20 мячей и допустил 17 невынужденных ошибок. Статистика Медведева - 6 подач навылет, 4 двойные ошибки, 24 активно выигранных мяча и 30 невынужденных ошибок. Счет в личных встречах стал 5-3 в пользу серба. Джокович прервал 20-матчевую победную серию 25-летнего россиянина.





33-летний Джокович в девятый раз играл в финале Australian Open и в девятый раз одержал победу. Медведев не смог взять титул в своем втором финале турнира Большого шлема, до этого он уступил испанцу Рафаэлю Надалю на US Open-2019.





Медведев в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) станет третьей ракеткой мира. Серб Новак Джокович назвал россиянина Даниила Медведева одним из самых сложных соперников в своей жизни.











