ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фото дня: У церкви "Новая жизнь" забрали здание. Сотни людей молились на улице

21.02.2021 16:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Фотографии молитвы, на которую верующие собрались в воскресенье, 21 февраля, публикует Наша Ніва. Ранее из здания церкви протестантов выгнали силовики и судебные приставы из-за давнего конфликта с властями.
1 из 4

Сотни верующих пришли помолиться у церкви «Новая жизнь» в Минске, куда вломились силовики, чтобы выгнать из здания. Рядом — милиция

К зданию пришли десятки мужчин и женщин, некоторые из них — с детьми, в том числе с инвалидностью. Люди молились, водили хороводы. Неподалеку от собравшихся заметили милицейскую машину и сотрудников в форме.

Напомним, в среду в церковь посреди молитвы ворвались силовики, с ними были судебные приставы. Замки с двери срезали, людям пришлось оставить помещение. Власть и прихожане борются за здание больше 15 лет: тогда город принял решение выселить «Новую жизнь» из здания. Когда-то на этом месте был коровник, в 1992-м году прихожане своими силами обустроили здесь церковь. В 2005 власти решили отобрать у них землю, хотя до этого предоставили право пользования бессрочно.

Давить на верующих «Новой жизни» начали в начале 2021 года. Его связывают с тем, что пастор выразил осуждение беззакония и зверства со стороны силовиков.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотографии молитвы, на которую верующие собрались в воскресенье, 21 февраля, публикует Наша Ніва. Ранее из здания церкви протестантов выгнали силовики и судебные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чалый: «Сутью экономической политики Лукашенко было производство иллюзий»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by