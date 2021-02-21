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Компания Tesla уже заработала на биткоинах больше, чем на продажах авто за 2020-й год

21.02.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Компания Tesla уже заработала на биткоинах больше, чем на продажах авто за 2020-й год

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  • 21.02.2021, 16:11
Компания Tesla уже заработала на биткоинах больше, чем на продажах авто за 2020-й год

Tesla вложила 1,5 миллиарда долларов США в биткоин.

Американский производитель электрокаров Tesla, основанный Илоном Маском, благодаря своим вложениям в криптовалюту заработал в январе 2021 больше, чем за весь 2020 год благодаря продаже своих автомобилей. Также, производитель электрокаров заявил, что в будущем планирует принимать оплату за свои авто в биткоинах, передает zn.ua.

Если количество биткоинив, которыми располагает Tesla, не изменилось с 31 января, то благодаря стремительному росту курса криптовалюты компания заработала около 930 миллионов долларов США — больше, чем 721 миллионов долларов США прибыли за продажу авто в 2020 году, подсчитало The Times.

Заявление Tesla вызвала тогда очередной рост курса биткоина более чем на 10%, в результате чего его стоимость превысила 44 тысяч долларов США. По состоянию на время публикации 21 февраля, стоимость биткоина колеблется в районе 56 тысяч долларов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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