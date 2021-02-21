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Беларускае слова ад спеву: свободные Купаловцы поздравляют с Днем родного языка

21.02.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Беларускае слова ад спеву: свободные Купаловцы поздравляют с Днем родного языка

  • 21.02.2021, 16:09
Беларускае слова ад спеву: свободные Купаловцы поздравляют с Днем родного языка

Видеофакт.

Бывшие актеры Купаловского театра — свободные Купаловцы — записали трогательный ролик к Международному дню родного языка. В нем звучит стихотворение Рыгора Бородулина "Беларускае слова ад спеву". Видео опубликовал "Белсат".

Международный день родного языка был объявлен UNESCO в 1999-м году. Белорусы также радостно ежегодно присоединяются к нему, проводя акции в соцсетях и проводя специальные ивенты по этому поводу.

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