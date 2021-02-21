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В Минске на улицы вышли протестующие и протестанты

21.02.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске на улицы вышли протестующие и протестанты

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  • 21.02.2021, 15:36
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В Минске на улицы вышли протестующие и протестанты
Фото: «Наша Ніва»

Фотофакт.

Традиционные воскресные протесты в белорусской столице 21 февраля дополнились уличным молебном протестантов.

В 198-й день протестов в Минске на традиционные уличные акции вышли жители разных районов белорусской столицы с разными лозунгами и транспарантами, пишет thinktanks.by.

21 февраля протестные мероприятия прошли на Востоке, в Малиновке, в Серебрянке, в Новинках, в Боровлянах, в Сухарево и других микрорайонах Минска.


Параллельно с этим сотни верующих пришли помолиться к церкви «Новая жизнь» в Сухарево. Однако еще 17 февраля судебные исполнители прибыли в церковь в сопровождении милиции и описали имущество. Верующие в воскресенье попасть в церковь, где ранее молились 16 лет, не смогли и организовали молебен на парковке возле здания. Служба длилась около часа, «чтобы никто не замерз».


— Теперь на ваших глазах творится история — мы церковь без стен, — сказал пастор церкви Вячеслав Гончаренко прихожанам.

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Теги: Минск
 
 
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