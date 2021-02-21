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Испания протестует после ареста рэпера Пабло Аселя – видео
21.02.2021 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Четыре дня не утихали протесты в Барселоне. Люди вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с арестом рэпера Пабло Аселя. Он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения.
Причина – восхищение актами терроризма и оскорбление испанской короны в песнях и соцсетях.
К участникам акции присоединились радикалы, на улицах строили баррикады, нападали на магазины. От актов вандализма пострадали несколько банков.
Служба скорой помощи Каталонии сообщает в Twitter о 13 пострадавших.
Арест рэпера спровоцировал беспорядки и в других городах Испании. Всего акции прошли как минимум в двадцати городах. Как протестовала Барселона, где акции были наиболее радикальными, смотрите на видео.
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Акции протеста прошли в двух десятках городов Испании, наиболее радикальной была акция в Барселоне. Как испанцы отреагировали на решение властей, смотрите на...
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