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Испания протестует после ареста рэпера Пабло Аселя – видео

21.02.2021 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Четыре дня не утихали протесты в Барселоне. Люди вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с арестом рэпера Пабло Аселя. Он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения.

Причина – восхищение актами терроризма и оскорбление испанской короны в песнях и соцсетях.

К участникам акции присоединились радикалы, на улицах строили баррикады, нападали на магазины. От актов вандализма пострадали несколько банков.

Служба скорой помощи Каталонии сообщает в Twitter о 13 пострадавших.

Арест рэпера спровоцировал беспорядки и в других городах Испании. Всего акции прошли как минимум в двадцати городах. Как протестовала Барселона, где акции были наиболее радикальными, смотрите на видео.

 
 
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Акции протеста прошли в двух десятках городов Испании, наиболее радикальной была акция в Барселоне. Как испанцы отреагировали на решение властей, смотрите на...
 
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