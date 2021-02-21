Испания протестует после ареста рэпера Пабло Аселя – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Четыре дня не утихали протесты в Барселоне. Люди вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с арестом рэпера Пабло Аселя. Он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения.

Причина – восхищение актами терроризма и оскорбление испанской короны в песнях и соцсетях.

К участникам акции присоединились радикалы, на улицах строили баррикады, нападали на магазины. От актов вандализма пострадали несколько банков.

Служба скорой помощи Каталонии сообщает в Twitter о 13 пострадавших.

Арест рэпера спровоцировал беспорядки и в других городах Испании. Всего акции прошли как минимум в двадцати городах. Как протестовала Барселона, где акции были наиболее радикальными, смотрите на видео.