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Время пройти техосмотр: до вступления в силу обновленного административного кодекса осталась неделя

21.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Время пройти техосмотр: до вступления в силу обновленного административного кодекса осталась неделя

Неделя есть у белорусов для того, чтобы срочно пройти техосмотр. С 1 марта в стране вступает в силу обновленный кодекс об административных правонарушениях, в котором прописаны штрафы за его отсутствие.

Причем, приходить они будут почтой, как за превышение скорости. То есть необязательно, чтобы инспектор вас остановилНапомним,  процедуру технической проверки машины отвязали от госпошлины.  Сумма существенно снизилась. С начала этого года, (а это всего чуть больше, чем полтора месяца) техосмотр прошли 44 тысячи автомобилей. Это на 30% больше, чем за такой же период 2020-го. На следующей неделе в ГАИ запланировали рейды на дорогах – штрафы за «выезд без техосмотра» составляют от 29 до 87 рублей. 

И еще о штрафах в кодексе, на которые стоит обратить внимание, – пять лет лишения свободы предусмотрены за езду без прав в пьяном виде, два года – за блокировку дороги.

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Неделя есть у белорусов для того, чтобы срочно пройти техосмотр. С 1 марта в стране вступает в силу обновленный кодекс об административных правонарушениях, в...
 
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