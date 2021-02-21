Власти Великобритании планируют вакцинировать всех взрослых жителей страны к концу июля

Источник материала: ОНТ

Премьер – министр Соединённого королевства Борис Джонсон заявил, что к концу июля прививки от COVID-19 будут сделаны 54 млн человек, а это – 80% населения Великобритании, информирует агентство «ТАСС».

«Теперь нашей целью будет предложить прививку всем взрослым до конца июля. При этом у тех, кто наиболее уязвим, будет возможность сделать прививку раньше. Мы будем принимать меры для отмены некоторых действующих сейчас ограничений. Однако не должно быть никаких сомнений в том, что карантин будет сниматься поэтапно и осторожно, и все мы по-прежнему будем делать все необходимое, чтобы защищать самих себя и окружающих», – отметил Борис Джонсон.

Глава британского Министерства здравоохранения Мэтт Хэнкок в одном из интервью подтвердил, что Великобритания располагает достаточным количеством препаратов для реализации планов правительства, в ходе программы вакцинации, в день может быть сделано около полумиллиона прививок.

Напомним, что к настоящему моменту первую дозу вакцины получили уже 17 млн британцев, среди них граждане Соединённого королевства старше 70 лет, медицинские и социальные работники, контактирующие с больными, а также лица с ослабленным иммунитетом. Сотрудникам полиции, учителям и представителям иных профессий, предполагающих контакты с другими людьми, вакцина в приоритетном порядке пока не предлагается.

В ходе второго этапа государственной прививочной компании, который стартовал на этой неделе, вакцина будет предложена всем британцам старше 50 лет, а также лицам с ослабленным здоровьем, и общее число привитых должно превысить 30 млн.

Жителям Великобритании делают прививки препаратами компаний «Pfizer» и «BioNTech», а также британско-шведской компании «AstraZeneca» и Оксфордского университета. К концу 2021 года ожидается разработка и внедрение препаратов для детей, которым будет показана вакцинация.

Фото: news.sky.com

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