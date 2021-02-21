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Новак Джокович в девятый раз стал триумфатором Australian Open
Источник материала: ОНТ
Первая ракетка мира Новак Джокович в девятый раз стал триумфатором Открытого чемпионата Австралии,
В решающем поединке мужского одиночного разряда, который длился 1 час 54 минуты, Джокович обыграл четвертую ракетку планеты российского теннисиста Даниила Медведева (7:5, 6:2, 6:2).
33-летний Новак Джокович в девятый раз играл в финале Australian Open и это его 18 титул на «Большом шлеме».
Фото: btu.org.ua
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Первая ракетка мира Новак Джокович в девятый раз стал триумфатором Открытого чемпионата Австралии, передаёт БЕЛТА. В решающем поединке мужского одиночного...
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