Новак Джокович в девятый раз стал триумфатором Australian Open

Источник материала: ОНТ

Первая ракетка мира Новак Джокович в девятый раз стал триумфатором Открытого чемпионата Австралии, передаёт БЕЛТА.

В решающем поединке мужского одиночного разряда, который длился 1 час 54 минуты, Джокович обыграл четвертую ракетку планеты российского теннисиста Даниила Медведева (7:5, 6:2, 6:2).

33-летний Новак Джокович в девятый раз играл в финале Australian Open и это его 18 титул на «Большом шлеме».

Фото: btu.org.ua

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram