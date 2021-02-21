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Протесты в Испании вылились в массовые беспорядки

21.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Испании вылились в массовые беспорядки

От гражданской позиции до погромов за несколько часов. В Испании протесты снова превратили в массовые беспорядки.  

Люди вышли на улицы сразу в нескольких городах. В Барселоне неспокойно уже не первый день. Сотни людей направились к зданиям полиции, по пути поджигая мусорные баки. На главной торговой улице начали громить витрины. В общем, лозунги быстро переросли в акты вандализма и столкновения с сотрудниками органов правопорядка. В них пролетели бутылки и камни. Результат – десятки пострадавших со стороны полиции и протестующих – силовики были вынуждены отвечать. Начались задержания. Среди арестованных есть несовершеннолетние. 

Из-за происходящего на улицах граждане боятся выходить из своих домов. Представители бизнеса озвучивают суммы ущерба. И все это произошло из-за споров относительно свободы слова в стране: одни узрели в текстах песен испанского музыканта прославление терроризма, другие вступились за него и призвали освободить от ответственности. Его приговорили к девяти месяцам тюрьмы.

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От гражданской позиции до погромов за несколько часов. В Испании протесты снова превратили в массовые беспорядки.   Люди вышли на улицы сразу в нескольких городах....
 
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