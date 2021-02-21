Протесты в Испании вылились в массовые беспорядки

Источник материала: ОНТ

От гражданской позиции до погромов за несколько часов. В Испании протесты снова превратили в массовые беспорядки.

Люди вышли на улицы сразу в нескольких городах. В Барселоне неспокойно уже не первый день. Сотни людей направились к зданиям полиции, по пути поджигая мусорные баки. На главной торговой улице начали громить витрины. В общем, лозунги быстро переросли в акты вандализма и столкновения с сотрудниками органов правопорядка. В них пролетели бутылки и камни. Результат – десятки пострадавших со стороны полиции и протестующих – силовики были вынуждены отвечать. Начались задержания. Среди арестованных есть несовершеннолетние.

Из-за происходящего на улицах граждане боятся выходить из своих домов. Представители бизнеса озвучивают суммы ущерба. И все это произошло из-за споров относительно свободы слова в стране: одни узрели в текстах песен испанского музыканта прославление терроризма, другие вступились за него и призвали освободить от ответственности. Его приговорили к девяти месяцам тюрьмы.

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