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Сотни дронов создали в небе картины Ван Гога и попали в Книгу рекордов Гиннеса
Источник материала: ОНТ
В Тяньцзине (Китай) было организовано необычное представление – 600 дронов использовались для создания в небе картин нидерландского художника Винсента Ван Гога.
На каждом из дронов был светодиод, показывавший, в зависимости от программы, определенный цвет. Так были образованы автопортрет Ван Гога, картины «Звездная ночь», «Подсолнухи» и другие.
Получасовое шоу было признано самой продолжительной анимацией такого рода и попало в Книгу рекордов Гиннеса.
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В Тяньцзине (Китай) было организовано необычное представление – 600 дронов использовались для создания в небе картин нидерландского художника Винсента Ван Гога. На...
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