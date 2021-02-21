Сотни дронов создали в небе картины Ван Гога и попали в Книгу рекордов Гиннеса

Источник материала: ОНТ

В Тяньцзине (Китай) было организовано необычное представление – 600 дронов использовались для создания в небе картин нидерландского художника Винсента Ван Гога.

На каждом из дронов был светодиод, показывавший, в зависимости от программы, определенный цвет. Так были образованы автопортрет Ван Гога, картины «Звездная ночь», «Подсолнухи» и другие.

Получасовое шоу было признано самой продолжительной анимацией такого рода и попало в Книгу рекордов Гиннеса.

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