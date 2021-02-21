Гифку с мемом Nyan Cat продали на онлайн-аукционе за $587 тысяч

Источник материала: ОНТ

Гифка с мемом Nyan Cat, созданная Крисом Торресом, была продана на аукционе криптографического искусства Foundation за $587 тысяч. Об этом информирует The Verge.

Уточняется, что проданная гифка – единственная в своем роде. Специально для аукциона создатель отретушировал оригинал, улучшил разрешение и убрал некоторые из декоративных элементов.

Впервые Nyan Cat – котенок из печенек Pop-Tarts – появился в ролике на YouTube в апреле 2011 года.

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