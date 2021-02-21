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Крупная деталь авиалайнера упала на жилой квартал в США

21.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крупная деталь авиалайнера упала на жилой квартал в США

В Брумфилде (Колорадо, США) в непосредственной близости от жилых домов упала крупная деталь авиалайнера. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал MSNBC.

Передняя часть обшивки реактивного двигателя упала на заднем дворе одного из частных домов.

Экипаж авиалайнера компании United Airlines, несмотря на отказавший двигатель, благополучно вернулся в международный аэропорт Денвера.

Фото: Broomfield Police Department via AP

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В Брумфилде (Колорадо, США) в непосредственной близости от жилых домов упала крупная деталь авиалайнера. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал MSNBC....
 
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