Крупная деталь авиалайнера упала на жилой квартал в США

Источник материала: ОНТ

В Брумфилде (Колорадо, США) в непосредственной близости от жилых домов упала крупная деталь авиалайнера. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал MSNBC.

Передняя часть обшивки реактивного двигателя упала на заднем дворе одного из частных домов.

Экипаж авиалайнера компании United Airlines, несмотря на отказавший двигатель, благополучно вернулся в международный аэропорт Денвера.

Фото: Broomfield Police Department via AP

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