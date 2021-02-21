Украинские министры иностранных дел и культуры осудили репрессии против журналистов в Беларуси

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в совместном заявлении выразили возмущение событиями в Беларуси, где властные институты продолжают гонения и репрессии против журналистов. Текст заявления распространила 21 февраля пресс-служба украинского МИД.



Александр Ткаченко и Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук.

«Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы, — говорится в документе. — Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусской власти на представителей СМИ».

Особое беспокойство министров «вызывает деструктивная деятельность России, которая с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси, лишив белорусов права на свободный доступ к различным источникам информации».

Как сообщалось, суд Фрунзенского района Минска 18 февраля приговорил журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. По запросу прокурора Алины Касьянчик судья Наталья Бугук признала журналисток виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях). Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира (стрима) с места разгона силовиками демонстрантов — на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова).

19 февраля в суде Московского района Минска в закрытом режиме начался суд по уголовному делу журналистки портала tut.by Катерины Борисевич и анестезиолога-реаниматолога столичной больницы скорой помощи Артема Сорокина. Они были задержаны 19 ноября 2020 года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале tut.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови минчанина Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября после задержания силовиками, не было алкоголя. Журналистка и медик обвиняются в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия.